¿Industria argentina en recesión? 2.436 empresas cerradas y 73.000 empleos perdidos en el gobierno de Milei

La industria argentina terminó el segundo año de gobierno de Javier Milei con números en rojo. Según el Informe Sectorial 41 de la consultora Audemus, publicado el 3 de marzo de 2026, el aparato manufacturero acumuló una contracción promedio de 7,9% frente a 2023 y se consolidó como uno de los de peor desempeño a escala global. El documento, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y cámaras empresariales, analiza el período noviembre de 2023 a noviembre de 2025. Concluye que no se trata de una crisis externa. La define de esta manera: “No es una crisis importada, es una crisis fabricada en casa”. Puede leer: Argentina, al borde de la huelga general por reforma laboral que precariza el empleo

Número de industrias en Argentina.

Argentina, segunda peor caída industrial del mundo

Con una baja acumulada de 7,9% en el bienio 2024-2025, Argentina se ubicó como el segundo país con mayor retroceso industrial en una muestra de 56 naciones relevadas por la ONUDI. Solo fue superada por Hungría. El contraste regional es evidente. Mientras Argentina se contrajo, Brasil creció 3,5%, Chile 5,2% y Perú 6,5%. Incluso economías europeas golpeadas por crisis energéticas y tensiones comerciales retrocedieron menos. “Argentina se ubica por debajo de todas ellas”, señala el informe. A diferencia de sectores extractivos como el agro y la minería, que sí mostraron rebotes, la industria no logró subirse a la recuperación. Mientras el PBI general creció en 2025 impulsado por el agro, los hidrocarburos y el sector financiero, la manufactura cerró el año en recesión y por debajo del promedio de actividad de 2023. Siga leyendo: Así es la polémica reforma laboral de Milei: reduce indemnizaciones, facilita despidos y limita derechos

2.436 empresas cerradas: el golpe al tejido productivo

El dato más llamativo del informe es la desaparición de empresas. En apenas 24 meses, 2.436 industrias manufactureras dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social. Equivale a casi el 5% del total del sector. El informe advierte que el ritmo de cierres encamina al número de unidades productivas activas a perforar los mínimos históricos de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Es decir, el daño ya es comparable, e incluso superior en algunos rubros, al del confinamiento total. El deterioro fue transversal. “No hubo una sola rama en la que se crearan nuevas empresas”, indica el documento. La industria de cuero y calzado fue la más castigada, con una caída del 16,4% en la cantidad de firmas activas durante el bienio. También sufrieron con fuerza textil e indumentaria, productos metálicos y muebles, actividades intensivas en mano de obra y dependientes del mercado interno. El infirme descarta que se trate de una simple depuración de ineficiencias. Habla de un colapso que arrastró incluso a compañías con décadas de trayectoria, afectadas por la caída del consumo, el encarecimiento de costos en dólares y una apertura comercial sin red de contención. En contexto: Argentina cierra 2025 con la inflación más baja en ocho años, aunque diciembre encendió alertas

73.000 empleos industriales perdidos en dos años

La destrucción empresarial tuvo impacto directo en el empleo formal. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 72.955 puestos industriales registrados, equivalentes al 6% de la plantilla manufacturera total. La industria expulsó trabajadores en 16 de los 24 meses analizados. Incluso cuando hubo leves rebotes técnicos de actividad, la contratación no reaccionó. El sector privado industrial entró en modo “supervivencia”, es decir, reducir costos laborales para evitar el cierre definitivo. El ajuste no fue solo fabril. Según los microdatos de la SRT procesados por Audemus, noviembre de 2025 cerró con una contracción mensual de 17.900 empleos totales y una destrucción neta de más de 80.000 puestos en el último año calendario. La Administración Pública Nacional perdió más de 64.600 cargos. El doble ajuste, público y privado, hundió los ingresos reales y retroalimentó el círculo de menor consumo y menor producción. En noviembre de 2025, la industria manufacturera lideró la pérdida de empleo con una baja mensual desestacionalizada del 0,3%. Le puede interesar: ¿Y la “motosierra”? Tras revés electoral, Milei subirá gasto en pensiones, salud y educación