Thomas Greg denuncia a excandidato del Pacto Histórico por difundir desinformación sobre el escrutinio presidencial

Por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, la empresa Thomas Greg & Sons (proveedor logístico de las elecciones) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Luis Guillermo Pérez, activista y excandidato del Pacto Histórico al Senado, al considerar que promovió una campaña de desinformación durante el escrutinio de las elecciones. La acción judicial fue radicada por el abogado Mauricio Pava, en representación de la compañía. Pérez habría difundido en redes sociales acusaciones de fraude electoral sustentadas en interpretaciones erróneas o tergiversadas sobre el proceso de digitalización de los formularios E-14.

Los 20 reportes que generan desconfianza en el sistema electoral

De acuerdo con la denuncia, Pérez publicó más de veinte reportes sobre supuestas irregularidades electorales y realizó llamados públicos para detener el escrutinio nacional, excluir mesas de votación y cuestionar la legitimidad de los resultados. Esto incluso cuando los datos arrojan coincidencias del 99,997 % con el preconteo y cuando se han presentado cientos de reclamaciones. Para la empresa, estas actuaciones contribuyeron a construir una narrativa de fraude inexistente y a afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral. Thomas Greg & Sons sostuvo además que las acusaciones atribuyeron a la compañía funciones que no desempeña dentro del sistema electoral colombiano. La empresa recordó que su participación se limita a labores logísticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría y que no interviene en el conteo ni en la consolidación de votos.

Como material probatorio, la defensa de Thomas Greg & Sons aportó publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez en la red social X, entrevistas concedidas a medios de comunicación y contenidos audiovisuales difundidos durante los días posteriores a la segunda vuelta presidencial. Y es que Pérez habría dicho que tachones pueden ser entendidos como fraude. Sin embargo, el CNE señaló que todos los partidos, a través de sus testigos y delegados, pudieron hacer reclamaciones a las mesas durante el escrutinio, así como tomar fotos a sus formularios y pedir reconteo de votos.

Cabe señalar que los tachones en formularios E-14 son objeto de reclamación, así como errores aritméticos en las actas, inconsistencias en el número de votantes, firmas incompletas de los jurados, entre otras anomalías. Estas reclamaciones se tramitan ante jueces y notarios y no es la Registraduría quien decide sobre ellas. No obstante, Pérez ha insistido en atacar al registrador Hernán Penagos. La compañía también aseguró que las publicaciones difundidas durante el escrutinio generaron afectaciones reputacionales y pusieron en riesgo la seguridad de sus trabajadores e instalaciones, al convertirla en blanco de señalamientos relacionados con un supuesto fraude electoral.

“Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera (...) fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones (...). Estamos ante una maniobra engañosa con nombre y apellido en el Código Penal”, afirmó Pava.

Mauricio Pava es abogado penalista y apoderado de Thomas Greg. Foto: Colprensa.

Desde abril de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo Petro no emitir afirmaciones de supuesto fraude electoral sin ningún respaldo al respecto. De acuerdo con Pava, durante el escrutinio presidencial esas mismas narrativas fueron nuevamente promovidas y amplificadas desde sectores políticos afines al Gobierno, pese a existir una decisión judicial previa que las había desvirtuado. Cabe señalar que en el más reciente reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), señala que dentro de las narrativas de desinformación más recurrentes durante esta campaña fue la del fraude electoral.

La denuncia solicita a la Fiscalía investigar, además de los delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento, posibles conductas relacionadas con injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otros delitos contra los mecanismos de participación democrática. Hasta el momento, Luis Guillermo Pérez no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra. Siga leyendo: Misión Electoral del Instituto Republicano destaca alta participación y pide respetar resultados oficiales

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