Tras los ‘tarimazos’ de Iván Cepeda: MinSalud ya pagó uno en Bogotá, ¿y en el resto del país?

A finales de febrero, las imágenes de un evento del Ministerio de Salud le dieron la vuelta al país: una fila de ambulancias de espaldas a la Catedral Primada y funcionarios uniformados. Todo, menos sobrio. Un día después, se llevó a cabo el cierre de campaña del Pacto Histórico, con la misma tarima, sonido, vallas y logística.
Resulta que este lunes, se conoció que el Ministerio de Salud habría pagado por dos días el montaje de una tarima en la que primero se realizó el evento de esa cartera y, en el segundo, uno encabezado por Iván Cepeda y congresistas del Pacto Histórico. Esto con recursos públicos.
Desde el MinSalud ya se había dicho que eran contratos diferentes; sin embargo, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, expuso que la tarima habría sido pagada por los dos días.
Es más, al día siguiente del evento del MinSalud, en la misma tarima en la cual la Presidencia armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral.