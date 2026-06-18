Argentina y Colombia sacaron la cara por el fútbol sudamericano en el Mundial de Norteamérica

La campeona y la subcampeona de la última Copa América, las selecciones de Argentina y Colombia, sacaron la cara por el fútbol sudamericano en el arranque del Mundial de Norteamérica, siendo las únicas que lograron victoria en la primera fecha.

Argentina, con el lucimiento de Lionel Messi, que marcó triplete en la victoria 3-0 ante Argelia, y Colombia, que venció 3-1 a Uzbekistán con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, han sido los únicos sudamericanos en ganar, ya que Paraguay, Ecuador y Uruguay tuvieron resultados adversos.

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Esos resultados de Argentina y Colombia fueron ponderados por Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y la Fifa también resaltó las dos victorias.

Domínguez publicó en sus redes un mensaje bastante emotivo: “¡Felicitaciones a la Selección Colombia por el triunfo en el debut en la Copa Mundial de la FIFA! Gran noche en el estadio Azteca, copado por miles de hinchas colombianos. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Sudamérica! ¡A dejar la Copa en casa!”.