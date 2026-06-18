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Argentina y Colombia sacaron la cara por el fútbol sudamericano en el Mundial de Norteamérica

Este es el panorama de Paraguay, Ecuador, Uruguay y Brasil, tras la primera fecha de la cita en México, Canadá y Estados Unidos.

  • La Selección Colombia celebra el triunfo ante Uzbekistán en el debut del Mundial de Norteamérica con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La Selección Colombia celebra el triunfo ante Uzbekistán en el debut del Mundial de Norteamérica con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
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La campeona y la subcampeona de la última Copa América, las selecciones de Argentina y Colombia, sacaron la cara por el fútbol sudamericano en el arranque del Mundial de Norteamérica, siendo las únicas que lograron victoria en la primera fecha.

Argentina, con el lucimiento de Lionel Messi, que marcó triplete en la victoria 3-0 ante Argelia, y Colombia, que venció 3-1 a Uzbekistán con tantos de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, han sido los únicos sudamericanos en ganar, ya que Paraguay, Ecuador y Uruguay tuvieron resultados adversos.

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Esos resultados de Argentina y Colombia fueron ponderados por Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y la Fifa también resaltó las dos victorias.

Domínguez publicó en sus redes un mensaje bastante emotivo: “¡Felicitaciones a la Selección Colombia por el triunfo en el debut en la Copa Mundial de la FIFA! Gran noche en el estadio Azteca, copado por miles de hinchas colombianos. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Sudamérica! ¡A dejar la Copa en casa!”.

Mientras que, por el triunfo de Argentina, publicó: “¡Mis felicitaciones a la selección Argentina por la victoria en el debut y a Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de la FIFA! Una noche que quedará en el recuerdo de todos. ¡Vamos, Sudamérica!”.

Vea además: La emotiva historia detrás del gol de Daniel Muñoz ante Uzbekistán

¿Cómo quedaron las selecciones sudamericanas tras la primera fecha?

Con sus triunfos, Colombia y Argentina son líderes de sus respectivos grupos, mientras que Uruguay y Brasil no pasaron del empate. Los uruguayos son primeros del Grupo H, pero todos sus rivales tienen un solo punto; mientras que los brasileños son terceros detrás de Escocia, líder con 3 puntos, y Marruecos, segundo con un punto.

Finalmente, Ecuador y Paraguay cayeron en su debut, los primeros 1-0 ante Costa de Marfil, y los guaraníes fueron goleados por Estados Unidos 3-1, y por ello, son últimos y no tienen puntos.

¿Cuáles son los próximos rivales de los sudamericanos en el Mundial de Norteamérica?

El primero en entrar en acción en la segunda fecha de los grupos será Brasil, que este viernes se enfrentará a Haití, a las 7:30 de la noche, mientras que Paraguay lo hará, ese mismo día, pero ante Turquía, a las 10:00 de la noche.

El sábado será el turno para Ecuador, que a las 7:00 de la noche se mide a Curazao y el domingo Uruguay se enfrentará a Cabo Verde.

El lunes, Argentina se medirá a Austria a las 12:00 m., y finalmente Colombia lo hará el martes ante República de Congo a las 9:00 de la noche.

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Preguntas y respuestas

¿Qué selecciones sudamericanas ganaron en la primera fecha del Mundial 2026?
Argentina y Colombia fueron las únicas selecciones de Conmebol que debutaron con victoria en la Copa del Mundo.
¿Cuál fue el resultado de Colombia en el debut del Mundial 2026?
La Selección Colombia venció 3-1 a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.
¿Cómo debutó Argentina en el Mundial 2026?
La Albiceleste derrotó 3-0 a Argelia con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de tres goles.
¿Por qué Luis Díaz fue elegido mejor jugador del partido?
El colombiano marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán durante el debut de la Selección en el Mundial 2026.
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