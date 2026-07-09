Videos | Yassine Bounou tapó penal a Kylian Mbappé y el marcador no se mueve entre Francia y Marruecos

El arquero Yassine Bounou de Marruecos, conocido como Bono es la figura del partido que se disputa en Boston, ya que además de tapar un penal a Kylian Mbappé y una acción de jugada de Désiré Doué.

El penal a Mbappé lo atajó a los 28 minutos, tras la sanción del árbitro Facundo Tello, que fue confirmada por el VAR, que se demoró algunos minutos para dar el visto bueno, algo que le generó más tensión al momento del partido.

También le puede interesar: ¿Cómo será el show del entretiempo en la final del Mundial 2026? 11 minutos para 8 artistas y apariciones especiales

Mbappé tomó el balón y cobró, pero Bounou tapó y salvó su arco, confirmando que es uno de los mejores arqueros del mundo. Según reportes estadísticos, el arquero marroquí tiene 17 penales atajados en su carrera.

En Mundiales es el sexto que ataja, ya que en el Mundial de Catar atajó dos penales a Carlos Soler y Sergio Busquets, en el duelo contra España, mientras que en Norteamérica, ya lo había hecho en el duelo contra Países Bajos y ahora lo hace ante Marruecos, en los cuartos de final.

Vea además: Video | De la emoción del Azteca, al grado de la “prepa”: el futbolista mexicano Gilberto Mora se graduó del colegio después del Mundial

Pero el lucimiento de Bono siguió y luego, a los 36 minutos, salvó su arco, al desviar un remate de Désiré Doué, en una de las mejores opciones del primer tiempo.

Por ahora, el compromiso se mantiene 0-0 con el lucimiento del arquero que ha impedido la caída de su valla.

Los equipos están en el descanso, tras el final del primer tiempo.