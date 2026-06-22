$!¡Eriza la piel! Así fue el banderazo de los colombianos en Guadalajara para respaldar a la Selección

La gran marea amarilla esta vez llegó a Guadalajara, para respaldar a la Selección Colombia en el tradicional banderazo, frente al hotel de concentración de la Tricolor.

Los aficionados llegaron luciendo camisetas amarillas y azules, con las cuales invadieron las calles frente al hotel donde los dirigidos por Néstor Lorenzo están concentrados para realizar el banderazo de respaldo, en el que los cánticos retumbaron en la zona.

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Familias enteras se fueron uniendo para uno a uno llamar a los jugadores de la Selección que este martes se medirán a República del Congo en el estadio de Guadalajara, en la segunda salida de los cafeteros en el Mundial de Norteamérica.

Algunos no tienen boleta para el partido, pero quisieron aprovechar la ocasión para ir a alentar a la selección y buscar una foto o un autógrafo con sus ídolos.