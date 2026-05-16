¡Ya no más! Ganaderos y transportadores anuncian paro por caos en plataforma del ICA

Los productores ganaderos y los transportadores de animales en pie a nivel nacional han declarado un cese de actividades indefinido a partir del próximo martes 19 de mayo de 2026. La movilización, que promete paralizar las principales sedes del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), surge como respuesta a los persistentes problemas tecnológicos y administrativos derivados de la implementación de la plataforma SINIGAN V6. Bajo la consigna “¡Exigimos respuestas Ya!”, los manifestantes se darán cita a partir de las 8:00 a. m. en todas las oficinas del ICA a nivel nacional, exigiendo soluciones definitivas a una problemática que mantiene en jaque la economía de las regiones ganaderas. Puede leer: “El precio de la carne no bajaría en Colombia”, según Fedegán, a pesar de las estrategias del Gobierno

La crisis tecnológica que frena al campo antioqueño

El epicentro de la protesta institucional se concentra en el norte y nordeste de Antioquia, en donde alcaldes de diez municipios de la región radicaron un derecho de petición dirigido al ICA y a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). En el documento, denuncian que la migración del módulo de movilización desde el anterior sistema (SIGMA) hacia el nuevo SINIGAN V6 se convirtió en un dolor de cabeza para los productores. La nueva plataforma no solo regula la expedición de las herramientas clave para combatir el contrabando, como las Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI), sino que también centraliza trámites vitales, como los registros de predios pecuarios, el asentamiento de vacunación, y los reportes de nacimientos y muertes de los animales. La solicitud formal ante el Gobierno nacional fue respaldada y firmada por los mandatarios locales de las zonas más afectadas, quienes actúan en representación de los productores de sus jurisdicciones de Valdivia, Angostura, Yarumal, Campamento, Carolina del Príncipe, Ituango, Guadalupe, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Belmira.

Derecho de petición.

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Las razones del cese de actividades: pérdidas y barreras digitales