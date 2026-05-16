Cruce de versiones sobre supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York

La información más reciente alrededor de Luis Miguel introduce un nuevo elemento de duda sobre los reportes de su supuesta hospitalización en Nueva York por problemas cardíacos.

De acuerdo con una publicación retomada por Univisión y el medio español Lecturas, un presunto comunicado difundido desde la cuenta de Instagram “Luis Miguel The Idol” asegura que el cantante se encuentra “en perfecto estado de salud” y pide a los seguidores no difundir “fake news”.

Sin embargo, el mensaje no proviene de los canales oficiales del artista ni de su equipo de representación.

En el texto compartido en redes sociales se lee: “Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news”.