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Cruce de versiones sobre supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York

Luego de que medios internacionales reportaran una supuesta hospitalización de Luis Miguel por problemas cardíacos, un mensaje difundido en redes sociales aseguró que el cantante mexicano estaría “en perfecto estado de salud”.

  • La salud de Luis Miguel sigue generando incertidumbre tras versiones contradictorias sobre una presunta hospitalización en Nueva York. FOTO: Luis Miguel vía Instagram.
    La salud de Luis Miguel sigue generando incertidumbre tras versiones contradictorias sobre una presunta hospitalización en Nueva York. FOTO: Luis Miguel vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La información más reciente alrededor de Luis Miguel introduce un nuevo elemento de duda sobre los reportes de su supuesta hospitalización en Nueva York por problemas cardíacos.

De acuerdo con una publicación retomada por Univisión y el medio español Lecturas, un presunto comunicado difundido desde la cuenta de Instagram “Luis Miguel The Idol” asegura que el cantante se encuentra “en perfecto estado de salud” y pide a los seguidores no difundir “fake news”.

Sin embargo, el mensaje no proviene de los canales oficiales del artista ni de su equipo de representación.

En el texto compartido en redes sociales se lee: “Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news”.

La publicación añade que los seguidores deben informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar contribuir a la viralización de información no confirmada.

Posteriormente, desde la misma cuenta se afirmó en comentarios que Luis Miguel estaría “en perfecto estado de salud”.

Pese a esto, ni el cantante ni sus representantes han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta directamente los reportes sobre una hospitalización.

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La versión inicial fue difundida por la periodista Gelena Solano en el programa El gordo y la flaca, donde aseguró que el artista habría sido ingresado desde el pasado 11 de mayo en un hospital de Nueva York especializado en problemas cardiovasculares.

Según esa información, el cantante estaría bajo observación médica y acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, además de un asistente cercano. También se mencionó que podría abandonar el centro médico la próxima semana.

A estas versiones se sumó la influencer “Chamonic”, quien afirmó que el intérprete habría acudido a revisión médica tras sentirse mal y que allí le habrían detectado un supuesto problema cardíaco.

Hasta el momento, el estado de salud de Luis Miguel continúa rodeado de hermetismo y sin confirmación oficial. Mientras algunos medios sostienen la versión de la hospitalización, las cuentas de seguidores cercanas al artista insisten en que la información es falsa y piden cautela frente a los rumores difundidos en redes sociales.

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