Todo listo para el concierto de Ed Sheeran en Bogotá: horarios, rutas de TransMilenio y posible setlist

El cantante británico Ed Sheeran regresa este sábado 16 de mayo a los escenarios colombianos con un esperado concierto en el escenario Vive Claro de Bogotá, como parte de su gira internacional ‘Loop Tour’. El artista, reconocido mundialmente por éxitos como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud, reunirá a miles de fanáticos en uno de los espectáculos musicales más importantes del año en la capital.
La presentación marcará el regreso del cantante al país luego de varios años. Su última visita a Colombia había sido en el Parque Simón Bolívar, por lo que existe gran expectativa entre los seguidores que asistirán al evento de este fin de semana.
Las puertas del escenario Vive Claro estarán abiertas desde las 3:30 de la tarde. Según la programación oficial, la presentación inicial se desarrollará entre las 6:45 p. m. y las 7:15 p. m., mientras que Ed Sheeran subirá al escenario sobre las 8:00 de la noche y su show se extenderá hasta aproximadamente las 11:00 p.m.