Todo listo para el concierto de Ed Sheeran en Bogotá: horarios, rutas de TransMilenio y posible setlist

El cantante británico Ed Sheeran regresa este sábado 16 de mayo a los escenarios colombianos con un esperado concierto en el escenario Vive Claro de Bogotá, como parte de su gira internacional ‘Loop Tour’. El artista, reconocido mundialmente por éxitos como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud, reunirá a miles de fanáticos en uno de los espectáculos musicales más importantes del año en la capital. La presentación marcará el regreso del cantante al país luego de varios años. Su última visita a Colombia había sido en el Parque Simón Bolívar, por lo que existe gran expectativa entre los seguidores que asistirán al evento de este fin de semana. Las puertas del escenario Vive Claro estarán abiertas desde las 3:30 de la tarde. Según la programación oficial, la presentación inicial se desarrollará entre las 6:45 p. m. y las 7:15 p. m., mientras que Ed Sheeran subirá al escenario sobre las 8:00 de la noche y su show se extenderá hasta aproximadamente las 11:00 p.m.

Debido a la alta asistencia esperada, TransMilenio anunció un plan especial de movilidad para facilitar la llegada y salida de los asistentes. La entidad confirmó que estarán habilitadas más de 30 rutas zonales y varios servicios troncales que conectarán distintos puntos de Bogotá con el escenario Vive Claro. Lea aquí: Iron Maiden debutará en salas de cine con documental autobiográfico, ¿cuándo se estrena? Entre las estaciones más cercanas para llegar al concierto se encuentran Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, ubicadas sobre la troncal de la avenida El Dorado. Además, TransMiZonal contará con rutas especiales sobre la avenida 68, carrera 60 y las calles 53 y 63. Las autoridades recomendaron a los asistentes programar sus desplazamientos con anticipación y revisar en la aplicación Quentro la puerta exacta de ingreso asignada en la boleta, con el fin de evitar congestiones o retrasos.

Otro de los temas que más expectativa genera es el posible repertorio del cantante británico. De acuerdo con los setlists de sus recientes conciertos, el artista interpretaría canciones como “Castle on the Hill”, “Shivers”, “Photograph”, “Galway Girl”, “Perfect”, “I See Fire” y “Bad Habits”. Uno de los momentos más esperados de la noche sería la interpretación de “Shape of You”, considerada una de las canciones más exitosas de su carrera y una de las más reproducidas en plataformas digitales a nivel mundial. Con este concierto, Bogotá vuelve a posicionarse como uno de los principales escenarios para grandes artistas internacionales y eventos masivos en América Latina.