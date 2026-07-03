Video | Así se celebró en el mundo el gol de Cristiano Ronaldo ante Croacia

Pocos futbolistas en toda la historia cuentan con el impacto social que genera Cristiano Ronaldo. “El Bicho” genera idolatría en todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los mayores. El astro portugués representa la capacidad de un ser humano que con esfuerzo y disciplina consigue llegar a lo más alto de su profesión.

Cristiano Ronaldo, que el pasado jueves 2 de julio sumó su gol número 976 y se acerca cada vez más a los 1.000 tantos como futbolista profesional, despertó emociones en todo el globo terráqueo al convertir el gol desde los 11 pasos ante Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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En redes sociales circula un vídeo con distintas reacciones de niños, niñas, hombres y mujeres de todas las edades festejando con locura y mucha pasión el gol de “El Comandante”. Aquí el video: