Cristiano Ronaldo vs. James Rodríguez: de compañeros en el Real Madrid a rivales en el Mundial

Amigos en épocas gloriosas del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se citan por primera vez en un partido de selecciones el sábado para defender las camisetas de Portugal y Colombia en el Mundial. Por un lado, el ícono merengue que amplía su leyenda a los 41 años al convertirse en el primer humano en anotar en seis ediciones mundialistas.
Por el otro, un otrora candidato a sucederlo como referente en la Casa Blanca que comanda con 34 años, junto a Luis Díaz, una selección colombiana que brilla en Norteamérica 2026. Los une la amistad que forjaron durante tres temporadas en el Real Madrid, los entrenamientos en los que reían a carcajadas y más de una fiesta que compartieron en la capital española.
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