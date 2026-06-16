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Portugal vs. RD Congo en vivo: hora y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo inicia este miércoles en Texas su sexto y último asalto por el único trofeo que le falta.

  • Cristiano Ronaldo busca en Norteamérica el título que le falta para cerrar su brillante carrera. FOTO GETTY
    Cristiano Ronaldo busca en Norteamérica el título que le falta para cerrar su brillante carrera. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

“El Comandante”, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el 10 de la Albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Catar 2022. En ese mismo torneo él se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos.

Este miércoles (12:00 del día en Colombia) saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas.

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Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump. Además, ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, le disparó a un reportero. Se le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

¿Cómo está el resto del equipo portugués?

Quien aún es duda es Rúben Dias. Durante el entrenamiento matutino del domingo en sus cuarteles de Florida, el defensa central del Manchester City permaneció los primeros quince minutos al margen del grupo principal, realizando ejercicios de recuperación específicos en el campo y en el gimnasio.

Aunque “El Bicho” es la figura fudamental de la escuadra, casi toda la parte cerebral parece transitar por el mediocampista ofensivo del Manchester United Bruno Fernandes, apoyado por los hombres del Paris Saint-Germain Vitinha y Joao Neves.

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Mientras que los laterales Joao Cancelo (Barcelona) y Nuno Mendes, otro hombre del PSG, ofrecen amplitud en el esquema de juego.

Su seleccionador, el español Roberto Martínez, tiene en su escuadra a estrellas de clubes laureados y millonarios.

“No somos ingenuos, sabemos que tenemos una selección de gran calidad y jugadores en grandes clubes de todo el mundo. Quizás nunca hayamos tenido una selección como esta. Pero, como siempre, eso no vale nada en teoría” comentó Vitinha.

“No diría que somos favoritos, no usaría esas palabras. Tenemos mucha calidad, mucho talento, tenemos que ponerlo en práctica y dar lo mejor de nosotros por la selección (...) lo que mejor funciona es ser humilde”, consideró.

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La República Democrática del Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años. La primera vez lo hizo como Zaire.

Los Leopardos conforman un equipo físico y vertical, con velocidad en la transición y potencia de su bloque ofensivo liderado por Chancel Mbemba. Con Wan-Bissaka en la lateral derecha y Masuaku por la izquierda y un bloque formado en Europa, promete sorpresas. Aunque se complican con la posesión, y en rearmar sus defensas en los contragolpes.

“Volver 52 años después, es un verdadero orgullo y un placer poder representar al Congo. Todo el país lleva tiempo oyendo hablar de esto. Nos hemos preparado bien. Ahora queremos hacerlo bien en este Mundial”, dijo a la prensa su DT, el francés Sebastian Desabre.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos mundiales ha jugado Cristiano Ronaldo?
El Mundial 2026 es la sexta Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, un récord compartido entre los futbolistas con más participaciones en la historia del torneo.
Cristiano Ronaldo tiene 41 años y confirmó que esta será su última participación en una Copa del Mundo.
¿Contra quién debuta Portugal en el Mundial 2026?
Portugal enfrenta a República Democrática del Congo en Houston por la primera fecha del Grupo K.
¿Cuál es el único título que le falta a Cristiano Ronaldo?
La Copa Mundial de la FIFA es el único gran trofeo que aún no ha conquistado en su carrera profesional.
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