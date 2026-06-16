Portugal vs. RD Congo en vivo: hora y dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

“El Comandante”, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el 10 de la Albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Catar 2022. En ese mismo torneo él se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos.

Este miércoles (12:00 del día en Colombia) saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

A sus 41 años, los reflectores sobre el otrora ídolo del Real Madrid y Manchester United continúan sobre su figura. Y también las críticas.

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Su arribo a la liga saudí con el Al-Nassr en 2023 desencadenó críticas, ante su lucrativa promoción de Arabia Saudita a lo que se sumó la visita al presidente estadounidense Donald Trump. Además, ha salido al frente de quienes han cuestionado su estado físico.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, le disparó a un reportero. Se le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.