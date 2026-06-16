Irán y EE. UU. firmarán acuerdo de paz en lujoso complejo suizo y abrirán negociaciones para un pacto definitivo

A la ceremonia asistirán el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en representación de Washington y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación negociadora de Teherán. La elección de Bürgenstock fue planteada por los mediadores de Pakistán y Catar y recibió la aprobación de ambos gobiernos.

La sede del encuentro fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza , mientras que el Gobierno iraní indicó que, tras la firma, las partes iniciarán un proceso de negociaciones durante un plazo de 60 días para buscar una paz definitiva.

Irán y Estados Unidos firmarán el próximo viernes 19 de junio un memorándum de paz en el complejo Bürgenstock, ubicado cerca de Lucerna, en Suiza, con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre ambas naciones y que involucró a otros países de Oriente Medio.

La ceremonia se realizará en Bürgenstock, un complejo cercano a Lucerna elegido por seguridad y diplomacia. FOTO: AFP..

La ceremonia se realizará en Bürgenstock, un complejo cercano a Lucerna elegido por seguridad y diplomacia. FOTO: AFP..

La elección del complejo suizo sustituyó la posibilidad inicial de realizar la firma en Ginebra. La decisión se produjo después de que los mediadores optaran por un lugar con mayores condiciones de seguridad y acceso restringido. Bürgenstock está situado sobre una cresta montañosa a unos 500 metros sobre el lago de Lucerna y, en condiciones normales, se puede llegar por carretera, helicóptero o mediante una combinación de barco y funicular desde la ciudad de Lucerna.

Suiza desempeña un papel de facilitador en el proceso, proporcionando la infraestructura logística y el marco diplomático necesario para el desarrollo del encuentro. El complejo ya ha sido utilizado anteriormente para reuniones internacionales, entre ellas la Cumbre por la Paz en Ucrania realizada en 2024, a la que asistieron representantes de cerca de 90 países, así como una conferencia sobre la reconstrucción del país europeo.

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El acuerdo entre Washington y Teherán contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz al tránsito de embarcaciones comerciales, incluidos los buques petroleros. La medida podría contribuir a disminuir las presiones sobre los precios internacionales de los combustibles tras la reducción de las tensiones en la región.

El complejo Bürgenstock pertenece al fondo soberano de Catar y cuenta con instalaciones destinadas a reuniones internacionales y actividades turísticas. Sobre la importancia del lugar en la diplomacia internacional, el periodista suizo Richard Werly, del diario Blick, señaló: “En Ginebra se negocia y en Lucerna se concluye”.