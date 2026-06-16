Irán y EE. UU. firmarán acuerdo de paz en lujoso complejo suizo y abrirán negociaciones para un pacto definitivo

Irán y Estados Unidos firmarán el próximo viernes 19 de junio un memorándum de paz en el complejo Bürgenstock, ubicado cerca de Lucerna, en Suiza, con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre ambas naciones y que involucró a otros países de Oriente Medio.
La sede del encuentro fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, mientras que el Gobierno iraní indicó que, tras la firma, las partes iniciarán un proceso de negociaciones durante un plazo de 60 días para buscar una paz definitiva.
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A la ceremonia asistirán el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en representación de Washington y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación negociadora de Teherán. La elección de Bürgenstock fue planteada por los mediadores de Pakistán y Catar y recibió la aprobación de ambos gobiernos.