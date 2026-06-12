Cristiano Ronaldo respondió a las críticas antes del debut: “Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”

El capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes 12 de junio que está “bien” físicamente para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en medio de la previa del debut en la cita orbital ante el seleccionado del Congo. Le puede interesar: Este sábado debuta Brasil en el Mundial bajo el mando de Ancelotti ante Marruecos: ¿jugará Neymar? Además, el jugador del Al-Nassr de 41 años expresó que confía en que esta generación “va a dar muchas alegrías a los portugueses” y avisó de que cuando las cosas se empiecen a “apretar”, se verá “a los verdaderos campeones” durante el transcurso del campeonato.

Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a todo el pueblo de Portugal antes de partir al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano

“Afrontamos el Mundial con bastante alegría, sabemos que el Mundial es siempre una competición especial, igual que la Eurocopa, y vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”, señaló ante los periodistas desde la Cidade do Futebol de Oeiras, sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, tras ser cuestionado. Asimismo, afirmó que solo se sabrá “al final” si el combinado luso es candidato al título. “Es una generación muy buena, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o no ganar, es el punto más importante. Creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, manifestó.

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Por otra parte, el delantero del Al-Nassr, quien sigue en la búsqueda de llegar a los 1000 goles como profesional, reconoció este viernes que la preparación para la Copa del Mundo fue “agotadora” porque todo el equipo trabajó “duro”. “En los partidos prevalecerán las victorias, pero lo más importante es cuando empieza a rodar el balón el día 17, en el primer partido”, destacó el cinco veces Balón de Oro, que jugará su sexto Mundial en la cita de Norteamérica.

Cristiano, como capitán del equipo, tiene clara la hoja de ruta que tienen como expectativa para afrontar lo que será la fase de grupos contra las selecciones del Congo, Uzbekistán y Colombia, de las cuales explicó que lo importante es hacer bien las cosas contra los tres rivales. “Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido, pero no ya con expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma, el camino se construye caminando, es decir, paso a paso, por eso empezar bien el Mundial creo que es lo más importante”, detalló.

Cristiano Ronaldo en los últimos partidos amistosos de Portugal previo al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal