Cristiano Ronaldo respondió a las críticas antes del debut: “Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”

El capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes 12 de junio que está “bien” físicamente para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en medio de la previa del debut en la cita orbital ante el seleccionado del Congo.
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Además, el jugador del Al-Nassr de 41 años expresó que confía en que esta generación “va a dar muchas alegrías a los portugueses” y avisó de que cuando las cosas se empiecen a “apretar”, se verá “a los verdaderos campeones” durante el transcurso del campeonato.