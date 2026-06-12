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Cristiano Ronaldo respondió a las críticas antes del debut: “Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”

A sus 41 años y listo para un nuevo desafío histórico, Cristiano Ronaldo lanzó una advertencia clara desde la concentración lusa de cara al Mundial 2026. El cinco veces Balón de Oro jugará su sexta cita orbital. Esto dijo.

  • El delantero del Al-Nassr aseguró encontrarse en plenitud física y respaldó el potencial de una generación que, según sus palabras, está lista para hacer historia. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
    El delantero del Al-Nassr aseguró encontrarse en plenitud física y respaldó el potencial de una generación que, según sus palabras, está lista para hacer historia. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
  • Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a todo el pueblo de Portugal antes de partir al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
    Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a todo el pueblo de Portugal antes de partir al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
  • Cristiano Ronaldo en los últimos partidos amistosos de Portugal previo al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
    Cristiano Ronaldo en los últimos partidos amistosos de Portugal previo al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

Europa Press
hace 2 horas
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El capitán de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes 12 de junio que está “bien” físicamente para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en medio de la previa del debut en la cita orbital ante el seleccionado del Congo.

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Además, el jugador del Al-Nassr de 41 años expresó que confía en que esta generación “va a dar muchas alegrías a los portugueses” y avisó de que cuando las cosas se empiecen a “apretar”, se verá “a los verdaderos campeones” durante el transcurso del campeonato.

Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a todo el pueblo de Portugal antes de partir al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano
Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras a todo el pueblo de Portugal antes de partir al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristiano

“Afrontamos el Mundial con bastante alegría, sabemos que el Mundial es siempre una competición especial, igual que la Eurocopa, y vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”, señaló ante los periodistas desde la Cidade do Futebol de Oeiras, sede de la Federación Portuguesa de Fútbol, tras ser cuestionado.

Asimismo, afirmó que solo se sabrá “al final” si el combinado luso es candidato al título. “Es una generación muy buena, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o no ganar, es el punto más importante. Creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, manifestó.

Los resultados del trabajo duro: un posible mensaje a Colombia, Congo y Uzbekistán

Por otra parte, el delantero del Al-Nassr, quien sigue en la búsqueda de llegar a los 1000 goles como profesional, reconoció este viernes que la preparación para la Copa del Mundo fue “agotadora” porque todo el equipo trabajó “duro”.

“En los partidos prevalecerán las victorias, pero lo más importante es cuando empieza a rodar el balón el día 17, en el primer partido”, destacó el cinco veces Balón de Oro, que jugará su sexto Mundial en la cita de Norteamérica.

Cristiano, como capitán del equipo, tiene clara la hoja de ruta que tienen como expectativa para afrontar lo que será la fase de grupos contra las selecciones del Congo, Uzbekistán y Colombia, de las cuales explicó que lo importante es hacer bien las cosas contra los tres rivales.

“Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido, pero no ya con expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma, el camino se construye caminando, es decir, paso a paso, por eso empezar bien el Mundial creo que es lo más importante”, detalló.

Cristiano Ronaldo en los últimos partidos amistosos de Portugal previo al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
Cristiano Ronaldo en los últimos partidos amistosos de Portugal previo al Mundial. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal

Al final, el número 7 de Portugal aseguró que lo más importante es coger confianza para poder avanzar cada fase con la idea de poder llegar a una primera final de la Copa del Mundo.

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“Cuando las cosas se empiecen a apretar, es cuando veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores; soy muy positivo con que las cosas van a salir bien. Lo importante es ganar confianza y coger ritmo”, concluyó.

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