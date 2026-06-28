Daniel Muñoz lanza un mensaje de fe: “Colombia está para cosas grandes”

Tras el valioso empate frente a Portugal, uno de los grandes favoritos al título, el ambiente en la Selección Colombia es de optimismo y convicción. Así lo dejó claro Daniel Muñoz, quien aseguró que el combinado nacional demostró que tiene el nivel para competir contra las mejores selecciones del mundo y seguir soñando con una campaña histórica.
El lateral antioqueño destacó la personalidad con la que Colombia afrontó el compromiso y aseguró que el resultado fortalece la confianza del grupo de cara a la fase de eliminación directa.