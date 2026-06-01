Falcao jugará el Mundial 2026 desde otra cancha: cambia los guayos por el micrófono

La cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una incorporación de lujo para los aficionados colombianos. ESPN y Disney+ Plan Premium anunciaron que el histórico delantero Radamel Falcao García hará parte de su equipo de transmisiones para acompañar los partidos de la Selección Colombia durante el torneo.
‘El Tigre’ aportará toda su experiencia y conocimiento del juego como comentarista junto al reconocido relator Fernando Palomo y el exdefensor Carlos Valdés, quien estará encargado del análisis táctico. La presencia de Falcao representa una apuesta importante de la cadena por ofrecer una mirada cercana y especializada sobre el desempeño del combinado nacional.