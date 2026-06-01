¡Increíble! En Nariño, Antioquia, una vaca tuvo cuatrillizos; ocurre en menos del 1% de los partos

En el municipio de Nariño, Antioquia, se registró un hecho poco común en la ganadería bovina que ha generado sorpresa entre los habitantes de la zona y en los expertos en la materia.

El pasado viernes 29 de mayo, una vaca de una finca del sector Quiebra Honda –identificada con el nombre de “Alicia”– dio a luz a cuatro crías: tres terneras y un ternerito, según reportaron medios locales. Los recién nacidos, bautizados por sus cuidadores como los “cuatrillizos”, se encuentran en aparente buen estado de salud, al igual que la madre, agregaron.

La noticia ha llamado la atención de vecinos y productores del oriente antioqueño, ya que este tipo de nacimientos múltiples en bovinos ocurre de forma excepcional y muy por fuera de lo habitual. Lea también: En Medellín hay cinco marranitos en busca de hogar: ¿se le apunta a adoptarlos? Según el Observatorio de Información Rural y Agropecuaria de Colombia, Agronet, en la producción ganadera lo normal es que las vacas tengan una sola cría por gestación. Y si bien los partos múltiples, aunque posibles, son poco frecuentes –de hecho, la incidencia de gemelos se estima entre el 1 % y el 2 % de los nacimientos bovinos– los casos de trillizos son aún más inusuales. Para Agronet, las probabilidades de que nazcan trillizos pueden variar entre 1 en 10.000 y 1 en 105.000 partos, según distintos reportes técnicos y veterinarios. Ahora, la estadística se dispara si hablamos de casos de cuatrillizos, llegando a los casi 700.000 partos.

El suceso más reciente en el mundo ocurrió en febrero de 2026 cuando “Higuera”, una vaquilla de Nicaragua –mezcla de Holstein con Guzerá– tuvo cuatro terneros en una finca del pueblo de Estelí. De las cuatro crías, solo sobrevivieron tres.