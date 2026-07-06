Roberto Martínez, técnico de Portugal, también deja su puesto tras la eliminación en el Mundial de Norteamérica

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, anunció su marcha tras quedar eliminado al perder 1-0 contra España en Arlington: “Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir”.
Sobre la derrota ante España, el técnico ibérico mencionó que “terminamos con tristeza, con un rival que era el favorito en el Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad. En octavos hay muchas cosas que pueden intervenir, que el balón entre o no entre, o un error cometido, esto ha marcado la pauta”.
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Así mismo, detalló: “estoy muy orgulloso, estuvimos sincronizados en defensa y buenos momentos con el balón. El partido hace gala del trabajo que han hecho los días para mirar a España directamente a los ojos. También juegan aspectos aleatorios como la suerte”.