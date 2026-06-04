“Siempre con ustedes”: el mensaje de Falcao García en su visita a la Selección Colombia

La Selección Colombia de fútbol tuvo un visitante de lujo previo a su viaje este jueves a territorio estadounidense de cara al Mundial de fútbol.

Se trató de Falcao García, que con 36 tantos en 103 partidos es el máximo goleador histórico de la Tricolor.

“Siempre con ustedes”. Así escribió Falcao en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen en la que se ve, al lado de sus hijos, compartiendo en la sede de la concentración en Bogotá con los deportistas que representarán al país en el certamen que comienza este 11 de junio.

“Una visita que nos llenó de orgullo colombiano. Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia”, detalló la Federación en sus redes sociales, donde montó fotos de Tigre junto a deportistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez, Déiver Machado, John Córdoba, entre otros.

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En días recientes, previo al anuncio de la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial de Norteamérica, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, lamentó que Falcao no hiciera parte de los elegibles para la máxima fiesta del fútbol, que inicia este 11 de junio.