Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Siempre con ustedes”: el mensaje de Falcao García en su visita a la Selección Colombia

El goleador histórico de la Selección, acompañó al equipo nacional antes de su viaje al Mundial de Norteamérica.

  • Falcao García junto a Luis Díaz, el referente actual de la Selección Colombia. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN
    Falcao García junto a Luis Díaz, el referente actual de la Selección Colombia. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN
  • Falcao, al lado de Jhon Córdoba y Déiver Machado. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN
    Falcao, al lado de Jhon Córdoba y Déiver Machado. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La Selección Colombia de fútbol tuvo un visitante de lujo previo a su viaje este jueves a territorio estadounidense de cara al Mundial de fútbol.

Se trató de Falcao García, que con 36 tantos en 103 partidos es el máximo goleador histórico de la Tricolor.

“Siempre con ustedes”. Así escribió Falcao en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen en la que se ve, al lado de sus hijos, compartiendo en la sede de la concentración en Bogotá con los deportistas que representarán al país en el certamen que comienza este 11 de junio.

“Una visita que nos llenó de orgullo colombiano. Siempre será un placer recibir a Falcao y a su familia”, detalló la Federación en sus redes sociales, donde montó fotos de Tigre junto a deportistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez, Déiver Machado, John Córdoba, entre otros.

Lea: Falcao jugará el Mundial 2026 desde otra cancha: cambia los guayos por el micrófono

En días recientes, previo al anuncio de la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial de Norteamérica, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, lamentó que Falcao no hiciera parte de los elegibles para la máxima fiesta del fútbol, que inicia este 11 de junio.

Falcao, al lado de Jhon Córdoba y Déiver Machado. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN
Falcao, al lado de Jhon Córdoba y Déiver Machado. FOTO: INSTAGRAM FEDERACIÓN

“Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, por lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y, bueno, y la competencia que tiene con los compañeros. Lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Pero, pero bueno, esto es así. Hay que elegir y yo sé que es duro”, así expresó Lorenzo a mitad de febrero ante los medios de comunicación.

Radamel, de 40 años de edad y de quien aún no se sabe si continuará jugando para Millonarios el próximo semestre, integró el proceso de Lorenzo durante los primeros meses de su ciclo con la Selección. Con el argentino disputó cinco compromisos, el último de ellos el 28 de marzo de 2023 ante Japón.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Radamel viajará también al Mundial, en el que estará en el rol de comentarista con la cadena ESPN.

“Desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás. Creo que es algo que me emociona, lo trataré de disfrutar al máximo y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablan los jugadores también”, indicó Falcao.

Sigue leyendo: ¿Se va Falcao de Millonarios? Esto dijo ‘El Tigre’ tras eliminación de Millonarios de Sudamericana

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Falcao García no fue convocado al Mundial 2026 con la Selección Colombia?
Según explicó el técnico Néstor Lorenzo meses antes de la convocatoria definitiva, la ausencia de Falcao estuvo relacionada con criterios de rendimiento deportivo y nivel competitivo frente a otros jugadores de la lista. El entrenador destacó el liderazgo y la importancia histórica del delantero, pero señaló que la convocatoria se definió por el momento futbolístico de cada jugador.
¿Cuál es el récord de Falcao García con la Selección Colombia?
Falcao es el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia. Durante su trayectoria con la Tricolor anotó 36 goles en 103 partidos oficiales e internacionales, convirtiéndose en uno de los futbolistas más importantes del país en las últimas décadas.
¿Cuál fue el último partido de Falcao con la Selección Colombia?
El último encuentro de Radamel Falcao García con la Selección Colombia se disputó el 28 de marzo de 2023 frente a Japón. Ese compromiso hizo parte del ciclo liderado por Néstor Lorenzo, entrenador con quien el delantero alcanzó a disputar cinco partidos.
¿Qué papel tendrá Falcao durante el Mundial 2026?
Aunque no integrará la nómina de jugadores convocados por Colombia, Falcao sí estará presente en el Mundial 2026 como comentarista deportivo. El delantero participará en las transmisiones de ESPN, donde analizará los partidos y compartirá su visión táctica y experiencia sobre el torneo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos