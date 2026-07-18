La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026?

El MetLife Stadium de Nueva Jersey se prepara este domingo 19 de julio (2:00 p.m. hora Colombia) para albergar una final inédita. El choque por el título del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina paraliza al planeta, impulsado por el atractivo duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal.
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Mientras la Fifa diseña un inédito espectáculo de entretiempo al estilo Super Bowl que extenderá el descanso a 30 minutos, y ciudades como Barcelona instalan pantallas gigantes ante la alta expectación, la tecnología dicta su propia sentencia sobre el césped norteamericano.
EL COLOMBIANO consultó a cinco de los principales modelos de inteligencia artificial actuales —ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Grok— para calcular las probabilidades matemáticas de cada finalista. El veredicto de los datos muestra un escenario de paridad absoluta, aunque con una sutil inclinación hacia el bando europeo.