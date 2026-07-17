Miami “despide” a los goleadores de los últimos dos mundiales, ¿podrá Mbappé o Kane quedarse con la Bota de Oro en 2026?

Dicen que es el partido que nadie quiere jugar. Hay sentido en quienes lo expresan: al duelo por el tercer puesto se llega después de haber estado cerca de “la gloria”, de la inmortalidad de una final mundialista. Sin embargo, los sabios del fútbol también han expresado que, dejando de lado la frustración de quedarse a un paso de la disputa por el título, es mejor ganar el sábado y festejar la medalla de bronce, que perder el domingo y ver cómo otro equipo levanta la copa.
También se ha dicho del juego que protagonizan este sábado Francia e Inglaterra (4:00 p.m.) en el estadio de Miami, que es un duelo donde no hay mucha tensión, que hay equipos que lo han jugado por cumplir, por pasar el despecho momentáneo, pero después, con los años, sacan pecho de haberlo disputado, como ocurrió con Marruecos después de ser cuarto en Qatar 2022: eso cambió la percepción de ellos en el mundo.