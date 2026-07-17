Miami “despide” a los goleadores de los últimos dos mundiales, ¿podrá Mbappé o Kane quedarse con la Bota de Oro en 2026?

Dicen que es el partido que nadie quiere jugar. Hay sentido en quienes lo expresan: al duelo por el tercer puesto se llega después de haber estado cerca de “la gloria”, de la inmortalidad de una final mundialista. Sin embargo, los sabios del fútbol también han expresado que, dejando de lado la frustración de quedarse a un paso de la disputa por el título, es mejor ganar el sábado y festejar la medalla de bronce, que perder el domingo y ver cómo otro equipo levanta la copa. También se ha dicho del juego que protagonizan este sábado Francia e Inglaterra (4:00 p.m.) en el estadio de Miami, que es un duelo donde no hay mucha tensión, que hay equipos que lo han jugado por cumplir, por pasar el despecho momentáneo, pero después, con los años, sacan pecho de haberlo disputado, como ocurrió con Marruecos después de ser cuarto en Qatar 2022: eso cambió la percepción de ellos en el mundo.

¿Por qué el partido por el tercer puesto es importante para la tabla de goleadores?

Sin embargo, el duelo por el tercer y cuarto puesto de Norteamérica 2026 será especial. No solo porque franceses e ingleses buscan terminar en el podio del primer Mundial de 48 selecciones –algo que con el tiempo, seguro, se valorará más–, sino debido a que los mejores jugadores de ambas selecciones pelean por quedarse con la Bota de Oro: ser el goleador del torneo.

El inglés Harry Kane, quien está más lejos en la disputa, suma 6 celebraciones. Con esa misma cantidad, por ejemplo, fue goleador de Rusia 2018, edición en la que, como ahora, su selección llegó al duelo por el bronce; pero en aquella oportunidad terminó cuarto. El francés Kylian Mbappé, gran figura del seleccionado francés en el Mundial 2026, ha marcado 8 goles en esta edición. Con esa cantidad de dianas fue el máximo anotador en Qatar 2022. El sábado, en medio de la humedad enloquecedora de Miami, el capitán de Francia, que ha marcado la mitad de las anotaciones que suma su equipo en el campeonato (han hecho 16), buscará su segundo botín de oro: su honrilla al no poder, por segunda edición consecutiva, ganar el Mundial.

Kylian, de 27 años, no solo pelea palmo a palmo con Lionel Messi, que también suma 8 goles en el torneo y jugará la final del domingo contra España en Nueva York (2:00 p.m.), sino también el mérito de ser el máximo goleador histórico de los mundiales.

El francés, que jugó su primera Copa del Mundo en 2018, suma 20 goles en tres ediciones. El argentino, que juega por sexta vez el torneo, ha marcado 21 tantos y tiene, de momento, el récord a su nombre. No obstante, habrá que esperar a lo que ocurra el sábado, cuando Francia buscará ser tercero por tercera vez (ocupó ese escaño en Suecia 1958 y México 1986), e Inglaterra intentará, por primera vez en su historia, meterse a ese lugar del podio (fue cuarta en 1990 y 2018), para saber si desde ya se encarrilla por la historia, o tendrá que esperar 4 años más.