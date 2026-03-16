Solo un juego antes de la Selección: el desafío de James. ¿Cuándo vuelve a jugar y qué hay que tener en cuenta?

El presente de James Rodríguez vuelve a estar bajo la lupa. El volante colombiano apenas tendrá un partido más con su club antes de unirse a la Selección Colombia, lo que reabre el debate sobre su estado de forma de cara a los próximos amistosos internacionales.
El Minnesota United enfrentará como local al Seattle Sounders el próximo domingo. Ese encuentro, programado para la 1:30 p.m., podría ser determinante para que el capitán colombiano sume más ritmo competitivo antes de vestir nuevamente la camiseta tricolor.
En su debut con el equipo estadounidense, James solo disputó 30 minutos, una señal clara de que el cuerpo técnico quiere llevarlo con calma. La idea del entrenador del Minnesota es dosificar sus minutos y evitar sobrecargas, pese a que el contrato del colombiano con el club vence a mitad de año. Por eso, aunque los aficionados esperan verlo más tiempo en cancha en su primer partido como local, no se espera que juegue los 90 minutos.