Solo un juego antes de la Selección: el desafío de James. ¿Cuándo vuelve a jugar y qué hay que tener en cuenta?

El presente de James Rodríguez vuelve a estar bajo la lupa. El volante colombiano apenas tendrá un partido más con su club antes de unirse a la Selección Colombia, lo que reabre el debate sobre su estado de forma de cara a los próximos amistosos internacionales. El Minnesota United enfrentará como local al Seattle Sounders el próximo domingo. Ese encuentro, programado para la 1:30 p.m., podría ser determinante para que el capitán colombiano sume más ritmo competitivo antes de vestir nuevamente la camiseta tricolor. En su debut con el equipo estadounidense, James solo disputó 30 minutos, una señal clara de que el cuerpo técnico quiere llevarlo con calma. La idea del entrenador del Minnesota es dosificar sus minutos y evitar sobrecargas, pese a que el contrato del colombiano con el club vence a mitad de año. Por eso, aunque los aficionados esperan verlo más tiempo en cancha en su primer partido como local, no se espera que juegue los 90 minutos.

Sin embargo, el partido ante Seattle podría servir para que el mediocampista gane confianza y muestre destellos de su talento. Mientras tanto, la atención también está puesta en la próxima convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a las selecciones de Croacia y Francia. Todo apunta a que el técnico Néstor Lorenzo volverá a convocar a James, como lo ha hecho en anteriores ocasiones incluso cuando el jugador no tenía continuidad en su club. Lorenzo ha sido uno de los mayores respaldos del capitán colombiano durante su proceso al frente del combinado nacional. La verdadera discusión no gira en torno al liderazgo o la influencia de James dentro del grupo, aspectos que nadie cuestiona. El debate aparece cuando se habla de su nivel competitivo y su titularidad. En la actualidad, varios mediocampistas ofensivos atraviesan un buen momento y han tenido mayor continuidad, entre ellos: Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Juan Manuel Rengifo.

Este panorama abre la posibilidad de que Lorenzo tenga más alternativas para armar el mediocampo de la Selección. Por eso, el duelo ante Seattle Sounders cobra un valor especial. Si James logra sumar más minutos y tener una actuación destacada, podría disipar las críticas y reforzar su candidatura para ser titular en los amistosos internacionales.