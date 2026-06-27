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Los Arias fueron las figuras de Colombia contra Portugal en Miami, ¿por qué se destacaron tanto?

El futbolista chocoano Jhon Arias fue una de las figuras de la Selección Colombia en su duelo ante Portugal. Santiago Arias sorprendió con su nivel.

  • El chocoano Jhon Arias volvió a exhibir su fútbol dinámico. Fue uno de los hombres más destacados de la Selección. FOTO juan a. sánchez
    El chocoano Jhon Arias volvió a exhibir su fútbol dinámico. Fue uno de los hombres más destacados de la Selección. FOTO juan a. sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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De los 25 remates al arco que hizo la Selección Colombia en el partido contra Portugal, por lo menos seis fueron del chocoano Jhon Arias. El futbolista del Palmeiras de Brasil, que hace un año encantó al fútbol europeo con su presentación en el Mundial de Clubes, pero tuvo que volver a territorio brasileño para recuperar su mejor versión, fue la figura del elenco cafetero.

No solo por el aporte que tuvo en ataque, donde fue definitivo con el buen fútbol que mostró: llevó la pelota al área del seleccionado luso con gran velocidad e imponiendo su cuerpo, de apenas 1,68 metros, al de los defensores portugueses que le sacaban una o dos cabezas de estatura cada que inició las jugadas ofensivas.

Pero Jhon Arias también fue importante en defensa. Néstor Lorenzo ha manifestado varias veces que es uno de los pocos futbolistas polifacéticos que tiene en el plantel que convocó al Mundial 2026. El chocoano, de 28 años, lo ha demostrado: en los tres juegos de la fase de grupos ocupó posiciones como la de extremo, mediocampista interior y volante de recuperación.

En esa función cumplió un buen papel durante el encuentro de este sábado. Arias, por lo general acostumbrado a atacar, solía meterse cerca del área de Colombia para hacer una línea de tres con Gustavo Puerta y Jéfferson Lerma, en el inicio del encuentro, y después con Richard Ríos, para bloquear el ataque del rival.

Así, Jhon Arias recuperó varias pelotas que fueron importantes y le dio juego al seleccionado nacional en uno de los mejores encuentros que se han disputado en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Santi Arias, un acierto de Lorenzo

Pero Jhon no fue el único Arias que brilló en Miami. También lo hizo Santiago, quien, de manera sorpresiva, fue inicialista por encima de Daniel Muñoz. Según las aplicaciones que califican el rendimiento, el defensor paisa tuvo un puntaje de 6.8 y fue el colombiano más destacado del encuentro.

En los 86 minutos que jugó, Arias fue determinante en defensa, donde recuperó varios balones y marcó, de buena manera, a Cristiano Ronaldo cuando el juego se lo exigió; mientras que en ataque, cuando se desplegó, generó con sus acostumbrados centros atrás peligro en el arco luso. Colombia, en un juego complicado, mostró madurez y los Arias brillaron como nunca.

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