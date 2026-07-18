Mbappé marcó 10 goles en Norteamérica 2026, igualó récord intacto desde 1970, pero no superó a Just Fontaine

Hace 68 años, en el duelo por el tercer puesto del Mundial de Suecia, el francés Just Fontaine anotó 4 tantos en la victoria 6-3 de su equipo contra Alemania Occidental. Con eso, se ratificó como goleador de esa edición del torneo con 13 celebraciones. Casi siete décadas después, el atacante nacido en Marrakesh, Marruecos, en 1933, mantiene el récord como máximo anotador en una sola edición de una Copa del Mundo.
Superó al húngaro Sándor Kocsis, quien en el Mundial de 1954 marcó once dianas. A Fontaine intentaron pasarlo varios jugadores. Solo uno, desde que él estableció el registro, llegó a dos dígitos: el alemán Gerd Müller, conocido como “El Torpedo”, quien marcó 10 tantos en México 1970.