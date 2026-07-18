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Mbappé marcó 10 goles en Norteamérica 2026, igualó récord intacto desde 1970, pero no superó a Just Fontaine

El futbolista francés Mbappé fue la gran figura de su seleccionado nacional en esta Copa del Mundo. En las tres que ha jugado logró actuar en todos los encuentros posibles.

  • El futbolista francés Kylian Mbappé, de 27 años, es el máximo goleador de la historia de los mundiales con 22 festejos. Foto: AFP
    El futbolista francés Kylian Mbappé, de 27 años, es el máximo goleador de la historia de los mundiales con 22 festejos. Foto: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Hace 68 años, en el duelo por el tercer puesto del Mundial de Suecia, el francés Just Fontaine anotó 4 tantos en la victoria 6-3 de su equipo contra Alemania Occidental. Con eso, se ratificó como goleador de esa edición del torneo con 13 celebraciones. Casi siete décadas después, el atacante nacido en Marrakesh, Marruecos, en 1933, mantiene el récord como máximo anotador en una sola edición de una Copa del Mundo.

Superó al húngaro Sándor Kocsis, quien en el Mundial de 1954 marcó once dianas. A Fontaine intentaron pasarlo varios jugadores. Solo uno, desde que él estableció el registro, llegó a dos dígitos: el alemán Gerd Müller, conocido como “El Torpedo”, quien marcó 10 tantos en México 1970.

58 años después, en el torneo que se jugó en Norteamérica –que tuvo a México como sede junto a Canadá y Estados Unidos–, el francés Kylian Mbappé, con 27 años de edad, llegó a diez tantos en la primera edición del torneo que se jugó con 48 selecciones y que tuvo 8 partidos para los elencos que avanzaron hasta semifinales.

Además, se consolidó en la parte alta de la tabla de goleadores de Norteamérica 2026, donde compite con Lionel Messi, que con 8, llegará a la final del torneo contra España en Nueva York buscando conseguir su primera bota de oro mundialista.

En Qatar 2022, cuando fue campeón, no se quedó con esa distinción porque Mbappé, que llevó a Francia a la final del torneo, lo superó: festejó 8 veces y el argentino 7. En caso de que Messi no supere al francés en la final, Kylian se convertiría en el único futbolista en la historia que logra terminar como goleador de dos mundiales consecutivos.

Mbappé, goleador histórico de los mundiales, ¿por el momento?

Con la presentación que hizo ante Inglaterra, Kylian Mbappé se consolidó como el máximo goleador histórico del torneo con 22 celebraciones en la misma cantidad de juegos. Superó, de momento, los 21 tantos que ha marcado el argentino Lionel Messi, quien ya disputó seis mundiales.

Mbappé, por su parte, apenas lleva tres participaciones en el torneo. Su primera participación fue en Rusia 2018. En aquella edición del campeonato no se quedó con la bota de oro, pero sí marcó cuatro tantos –entre ellos uno en la final–. En Qatar 2022, por su parte, festejó 8 dianas; mientras que en Norteamérica ya lleva 10. Superó, en pocas participaciones, el récord que tenía Miroslav Klose en Brasil 2014, cuando llegó a 16 tantos.

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