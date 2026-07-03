Video | Messi sigue imparable: anotó golazo ante Cabo Verde usando el “arte de caminar la cancha”

Ser un futbolista determinante es una cuestión de desaparecer en algunos momentos del partido y saber cuándo aparecer. Por lo menos así lo ha hecho Lionel Messi en el Mundial 2026. A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina vive su mejor Copa del Mundo en cuanto a goles anotados y, hay que decirlo, lo hace cuando más limitado está físicamente.
El futbolista argentino, ganador de 8 Balones de Oro, ya no corre con la velocidad que tenía hace 10 o 15 años, cuando pasaba por su “prime” en el Barcelona. Ahora es un jugador experimentado, más bien tranquilo, que camina durante gran parte de los partidos, por lo que, en algunos momentos, desaparece. Sin embargo, sigue siendo determinante porque lee de tal manera el juego que, cuando menos se espera, lanza el zarpazo y hace gol.