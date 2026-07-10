Vestidos que alumbran y telas hechas con ingeniería biológica: así fue la Semana de la Alta Costura de París 2026

Durante cuatro días en París, Francia, se reunieron las grandes marcas y diseñadores para una de las citas más importantes del calendario anual del mundo de la moda: la Semana de la Alta Costura. Del 6 al 9 de julio se presentaron las colecciones de la temporada Otoño-Invierno 2026, en las que predominan diseños exclusivos, hechos a mano y con materiales de alta calidad. Lea: J Balvin y Vélez presentarán colección inspirada en el arriero antioqueño en Colombiamoda 2026 Este evento tuvo varias novedades: Pierpaolo Piccioli, quien hasta 2024 fue director creativo de Valentino, presentó su primera colección como cabeza de Balenciaga y el neerlandés Duran Lantink también hizo su debut en Jean Paul Gaultier. Hay que recordar que ambos creativos fueron protagonistas de los movimientos de direcciones creativas realizados en los últimos dos años en las grandes casas de moda, una transformación sin precedentes en la industria que, en parte, obedeció al estancamiento que ha vivido últimamente el sector del lujo tradicional. Antes de hablar sobre los destacados de la semana, vale la pena explicar cómo funciona el calendario de la moda mundial y cuál es la diferencia entre lo que se acaba de ver en París y lo que se vio en Milán en febrero y marzo, por ejemplo.

¿Cómo funciona el calendario de las semanas de la moda?

El calendario de la moda se organiza en varias temporadas durante el año, cada una dedicada a un tipo de colección. Las más importantes son las de prêt-à-porter o ready-to-wear, que se celebran dos veces al año en Nueva York, Londres, Milán y París para presentar la ropa que llegará meses después a las tiendas. En cambio, la Semana de Alta Costura se realiza únicamente en París y solo puede participar un reducido grupo de casas autorizadas que cumplen estrictos requisitos de la alta costura francesa.

A diferencia del prêt-à-porter, sus prendas no se producen en serie, sino que se confeccionan casi por completo a mano. Por eso es considerada la máxima vitrina de creatividad, artesanía y lujo de la industria, donde las marcas muestran piezas únicas.

Los cinco destacados de la Semana de la Alta Costura de París 2026

El reconocido crítico internacional de moda Godfrey Deeny escribió en la revista Elite Traveler que este año el evento se destacó por las innovaciones científicas y las inspiraciones artísticas de las colecciones. En esa misma línea, para hablar de ciencia y tecnología aplicadas al diseño, es obligatorio mencionar a la holandesa Iris van Herpen, quien sobresale por sus siluetas creadas con impresión 3D y corte láser. Esta semana, la diseñadora presentó Sonic Earthquakes, una colección inspirada en las estrellas, las estructuras ramificadas de las supernovas en explosión, las geometrías espirales de las galaxias y la turbulencia del plasma.

Una de las piezas que hizo parte del desfile fue Fractal Universe, un vestido en tonos verdes con finas ramificaciones luminosas que contenía un acelerador de partículas que, en los días previos al desfile, convirtió la prenda en un depósito de energía con miles de millones de electrones atrapados, según explicó la diseñadora. Antes del show, el vestido comenzó a descargarse y las ramificaciones de haces de luz se fueron extendiendo por su superficie.

”Durante años me ha atraído la idea de crear una prenda tejida únicamente a partir de energía. Hemos dado forma a la alta costura mediante sólidos, líquidos, materia viva e incluso gas. Esta es la primera vez que trabajamos con el cuarto estado de la materia: el plasma”, explicó en redes sociales. En la Semana de la Alta Costura, Jonathan Anderson dio a conocer su segunda colección al mando de Dior. Su inspiración fue la escultora estadounidense Lynda Benglis, reconocida por sus pinturas en cera y sus esculturas en látex.

El diseñador tomó como punto de partida las esculturas de fundición en metal de Benglis y su uso de láminas de oro y zinc para convertirlos en vestidos de seda plisada con acabados metalizados. También reinterpretó las esculturas abstractas de la artista en trajes de sastre. Además, un viaje de Benglis a la India inspiró una serie de obras dedicadas al pavo real, que sirvieron como referencia para una serie de abanicos bordados.

Figura clave del feminismo en el arte, Benglis denunció durante años la escasa representación de las mujeres en el mundo artístico: incluso financió una célebre página publicitaria en la revista Artforum, en la que aparecía desnuda sosteniendo un consolador doble. Anderson recuperó una versión difuminada de esa imagen en varios de los looks del desfile.

Otro de los destacados fue el desfile de Schiaparelli, la casa de lujo dirigida por Daniel Roseberry, quien se distingue por la arquitectura de sus diseños. En esta ocasión, el estadounidense cambió la seda por el látex, la silicona y una técnica que consiste en hornear láminas de pintura para esculpirlas en forma de boleros y otras piezas.

Quien también sigue cuestionando los códigos de la moda y la confección es el diseñador francés Alexis Mabille, que presentó durante la semana su colección Dual, la cual juega con los reversos. Bajo las bóvedas de hormigón de una sala parroquial en las afueras de París, gruesos abrigos y vestidos tubo de terciopelo negro se transformaban, en un abrir y cerrar de ojos, en conjuntos dorados o plateados ante la mirada atónita del público. Cada una de las piezas era reversible. En su última colección, presentada en enero, Mabille sorprendió al crearla completamente con inteligencia artificial, convirtiéndose en uno de los primeros diseñadores de alta costura en presentar entrega creativa desarrollada de esa manera.

Y Pierpaolo Piccioli, en su debut en Balenciaga, presentó una colección llena de innovaciones: utilizó escaneos digitales en 3D para crear caparazones de cuero moldeado y usó Amsilk, un material avanzado de ingeniería biológica, libre de combustibles fósiles y con una resistencia a la tracción 2,5 veces superior a la del acero.

“Este es un territorio (la alta costura) para la experimentación y la ingeniería. Puede ser un prisma a través del cual contemplar tanto el momento actual como la identidad de Balenciaga”, dijo Piccioli, quien al final del desfile salió a saludar junto a 40 empleados del taller, todos vestidos con batas de laboratorio. Siga leyendo: Así nació la primera colección de una marca masiva en Latinoamérica hecha solo con prendas reutilizadas * Con información de AFP

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