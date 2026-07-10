Este sábado regresa Conor McGregor, la cara de la UFC: así fue el careo con Max Holloway

Conor McGregor, “The Notorious Irish Man”, la principal y controversial cara de la UFC a lo largo de su historia, vuelve tras cinco años de ausencia tras su caída ante Dustin Poirier el 10 de julio de 2021, pelea en la que perdió tras sufrir la fractura de tibia y peroné en su pierna derecha durante el primer asalto contra “El Diamante”.
Aunque muchas pensaban que el regreso del maestro del boxeo, kickboxing y karate británico se daría en la UFC Freedom 250 de la Casa Blanca, sí se hará un mes después de aquella velada. Lejos de buscar un rival cómodo, el irlandés se retará con Max Holloway, uno de los campeones más recientes en el peso pluma y el BMF de la UFC.
Será la segunda pelea entre McGregor y el “Guerrero Hawaiano”; el único antecedente entre ambos se firmó en 2013, cuando eran dos estrellas emergentes de la categoría peso pluma. Allí se impuso por decisión Conor McGregor, quien desde entonces mantiene una constante disputa con Holloway y el resto de contendientes en este peso, como Nate Díaz.
Ahora, tanto Conor como Max harán su debut en las 170 libras del peso wélter. El combate no tendrá cinturón en juego, pero sí algo que para estos peleadores vale más: el orgullo y el honor. McGregor, de 37 años de edad, mencionó que se siente mejor que nunca y que buscará nuevamente ser campeón; eso sí, ve complicado bajar nuevamente al peso ligero.