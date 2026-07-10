Este sábado regresa Conor McGregor, la cara de la UFC: así fue el careo con Max Holloway

Conor McGregor, “The Notorious Irish Man”, la principal y controversial cara de la UFC a lo largo de su historia, vuelve tras cinco años de ausencia tras su caída ante Dustin Poirier el 10 de julio de 2021, pelea en la que perdió tras sufrir la fractura de tibia y peroné en su pierna derecha durante el primer asalto contra “El Diamante”. Aunque muchas pensaban que el regreso del maestro del boxeo, kickboxing y karate británico se daría en la UFC Freedom 250 de la Casa Blanca, sí se hará un mes después de aquella velada. Lejos de buscar un rival cómodo, el irlandés se retará con Max Holloway, uno de los campeones más recientes en el peso pluma y el BMF de la UFC. Será la segunda pelea entre McGregor y el “Guerrero Hawaiano”; el único antecedente entre ambos se firmó en 2013, cuando eran dos estrellas emergentes de la categoría peso pluma. Allí se impuso por decisión Conor McGregor, quien desde entonces mantiene una constante disputa con Holloway y el resto de contendientes en este peso, como Nate Díaz. Ahora, tanto Conor como Max harán su debut en las 170 libras del peso wélter. El combate no tendrá cinturón en juego, pero sí algo que para estos peleadores vale más: el orgullo y el honor. McGregor, de 37 años de edad, mencionó que se siente mejor que nunca y que buscará nuevamente ser campeón; eso sí, ve complicado bajar nuevamente al peso ligero.

En su primera rueda de prensa previa a la ya confirmada pelea tras darse el pesaje correcto por ambas (Holloway 170 libras y McGregor 170,5 libras), el dublinés mencionó que encontró el camino de Dios, dejó el alcohol y logró alejarse de todo eso que lo hizo tendencia en los últimos cinco años afuera del octágono. “No bebía en exceso, si es que bebía, en esa etapa de mi vida. Era un atleta en la cima de mi juego. De repente, hay miles y miles de botellas en mi garaje. Vende esto, Conor: ‘De acuerdo’. Salía de mi propiedad con dos botellas bajo el brazo. Y eso era todo. Dios me dio estas lecciones, eso es todo. Estaba atrapado y enjaulado y es lo que es. Confío en Dios, confío en mi camino”, afirmó el británico.

Realmente, ¿cómo llega Conor?

Si bien a Max Holloway lo hemos visto en acción mínimo dos veces por año en las últimas temporadas, motivo que indica su buen estado de forma, Conor no se dedicó 100% a la vida deportiva en cinco años. McGregor tuvo escándalos de violencia, problemas con el alcohol e incluso una denuncia por abuso sexual en Irlanda de la cual se libró pagando una fianza de un valor superior a los 250.000 euros, en un proceso que le costó aproximadamente un millón de euros. Aunque se le vio entusiasmado, vestido con su típico traje, con habano en boca y su clásica caminata, no será hasta el momento de la pelea que veamos a The Notorious en su verdadero estado actual. Eso sí, su capacidad para ser un showman no para; por algo es el peleador que más dinero le dejó en la historia a la UFC y el más conocido de la organización a nivel mundial. Uno de los momentos más especiales de la conferencia de prensa en el primer cara a cara con Holloway fue cuando entonó a capela la canción de Oasis, Wonderwall, que por estos días es tendencia, ya que la selección de Inglaterra la adoptó como su himno para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

McGregor llega a esta pelea con un récord de 22 victorias y 6 derrotas en 28 salidas como profesional. Su par de Hawái ganó 27 duelos y cayó en 9 ocasiones. La pelea estelar de la UFC 329 está programada para este sábado después de las 8:00 p.m., hora de Colombia, y se podrá seguir a través de Paramount+.

Las otras peleas de la noche de la cartelera principal

Por lógica, los flashes se los lleva el retorno de McGregor ante un viejo conocido como Holloway, pero en el T-Mobile Arena de Las Vegas habrá otros combates de altísimo nivel en la misma velada: Pelea coestelar en el peso ligero: Benoit Saint Denis vs. Paddy Pimblett Peso gallo: Cory Sandhagen vs. Mario Bautista Peso mosca: Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh Peso ligero: King Green vs. Terrance McKinney Lea también: 7 nocauts en la UFC Freedom de la Casa Blanca: Illia Topuria perdió contra Justin Gaethje Bloque de preguntas y respuestas: