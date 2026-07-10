Aplazan hasta agosto la indagatoria a Álvaro Uribe por masacres en Antioquia: ¿por qué?

Para agosto quedó aplazada la indagatoria a la que fue citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo armado en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo fue aplazada hasta agosto.
La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 24 de julio, fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto, luego de que la Fiscalía aceptara una solicitud presentada por la defensa del exmandatario.
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Cuando se conoció la primera citación, Uribe cuestionó la decisión a través de su cuenta en X, donde aseguró que la Fiscalía lo convocó “sin practicar las pruebas que ella decretó” y comparó el proceso con la investigación que en su momento adelantó la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección del entonces magistrado César Reyes.
Posteriormente, calificó la citación como un “atropello” y afirmó que el ente investigador busca una “revancha política” en su contra.
Aunque los expedientes registran movimientos recientes, las investigaciones tienen un largo recorrido. Fueron abiertas y archivadas en el año 2000, pero regresaron a la Fiscalía en septiembre de 2020, tras la renuncia de Uribe al Senado, lo que hizo que la Corte Suprema perdiera competencia para continuar con los procesos.
Actualmente, el expresidente enfrenta tres investigaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, además del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente una investigación por la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando Uribe era gobernador de Antioquia.