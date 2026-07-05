Así fue el gol de Julián Quiñones en los octavos de final entre México e Inglaterra

Sin embargo, antes del descanso apareció Julián Quiñones para descontar y mantener con vida al seleccionado mexicano. El delantero, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, llegó así a cuatro goles en la Copa del Mundo.

El panorama cambió en apenas dos minutos para Inglaterra. Cuando México dominaba las acciones y parecía más cerca de abrir el marcador, el conjunto europeo golpeó con toda su contundencia gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien anotó a los 36 y 38 minutos para silenciar el estadio Azteca y encaminar a los ingleses hacia los cuartos de final del Mundial 2026.

El desarrollo del encuentro terminó confirmando buena parte de lo que había anticipado el técnico Thomas Tuchel en la víspera. El seleccionador inglés había asegurado que esperaba un inicio intenso de México y que su equipo debía resistir los primeros minutos sin poner excusas por la altitud o el ambiente del Azteca. Incluso restó importancia al popular cántico de que Inglaterra “probaría el chile nacional”, al señalar que su equipo estaba preparado para afrontar cualquier desafío dentro y fuera de la cancha.

En la segunda parte, Harry Kane puso el 3-1, de penalti, y Raúl Jiménez, también desde los 12 pasos, convirtió el 3-2.

El ganador jugará en los cuartos de finalante Noruega, selección que dio uno de los grandes golpes de los octavos al eliminar 2-1 a Brasil. México, impulsado por su afición y por el descuento de Quiñones, buscará en el complemento remontar una historia que se complicó en apenas dos minutos de inspiración del conjunto europeo.