Entre gritos de venganza, se cumplió la segunda jornada del sepelio del ayatolá Alí Jamenei

Miles de personas se congregaron ante el enorme complejo de la Gran Mosalá, donde fue ubicado el ataúd del ayatolá decorado con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de Irán. Tres hijos de Jamenei, Masud, Mostafa y Meysam, hicieron una inusual aparición pública en el homenaje, marcada por la ausencia de su sucesor, Mojtaba.

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Jamenei gobernó la república islámica desde 1989 hasta su muerte a los 86 años en un bombardeo de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de este año, en el primer día de la guerra contra Irán. Junto al féretro de Jamenei fueron colocados los féretros de sus familiares muertos con él en el bombardeo: uno de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses.

El nuevo líder supremo, de 56 años, que fue herido en los ataques, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes escritos.

En primera fila frente al féretro, se reunió el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el influyente líder del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe del equipo de negociación con Estados Unidos. Qalibaf, una de las caras más destacadas de la era post-Alí Jamenei, elogió en X cómo la “nación orgullosa e invencible del Irán islámico” homenajea a su “mártir”.

También estaban dos líderes de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán: el general Esmail Qaani y Ahmad Vahidi.

Qaani, el misterioso jefe de la Fuerza Qods, responsable de sus operaciones en el extranjero, declaró a la televisión iraní que el “bendito final” de Jamenei era apropiado después de una vida de “esfuerzo”.