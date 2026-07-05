Neymar dio por terminada su carrera con Brasil: “Se acabó”, dijo tras la eliminación contra Noruega

El astro Neymar dio por terminada este domingo su trayectoria con la selección de Brasil, luego de que los pentacampeones mundiales cayeron eliminados 2-1 ante Noruega en octavos de final del Mundial de 2026.

La exestrella del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain marcó de penal el gol del descuento ante los Vikingos de Erling Haaland, autor de los dos tantos nórdicos en el MetLife Stadium en East Rutherford, situado a las afueras de Nueva York.

El gigantesco estadio, con capacidad para más de 80.000 espectadores, fue paradójicamente el sitio en el que el goleador histórico de la Seleção, con 80 goles, debutó como internacional, el 10 de agosto de 2010.

Lea: ¡Un androide suelto en Norteamérica! De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Brasil

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, se termina aquí”, dijo el 10, de 34 años, en un breve intercambio con un periodista de la transmisión digital del portal Globo Esporte.

El atacante, que llegó con una lesión en la pantorrilla derecha, apenas tuvo acción en dos segundos tiempos de los cinco partidos disputados por la Canarinha.