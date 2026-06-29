Sube a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; aún hay hasta 50.000 desaparecidos

El balance de víctimas por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 personas, mientras que el número de heridos superó los 5.000. “La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, indicó Rodríguez al presentar el más reciente reporte oficial sobre la emergencia, considerada una de las mayores tragedias naturales registradas en América Latina en las últimas décadas. El nuevo balance representa un aumento de 269 fallecidos respecto al reporte entregado el domingo, cuando las autoridades venezolanas habían informado 1.450 víctimas mortales. Además, el funcionario confirmó que el número de personas heridas llegó a 5.034, mientras que Naciones Unidas mantiene la estimación de hasta 50.000 desaparecidos en las zonas afectadas. Le puede interesar: Terremotos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos mientras se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes

Más de 600 réplicas y cientos de edificios destruidos

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y ocurridos con apenas segundos de diferencia, han generado desde entonces una intensa actividad sísmica. Según el reporte oficial, hasta este lunes se habían contabilizado 609 réplicas, siendo la más fuerte una de magnitud 4,2 registrada durante la mañana, la cual provocó momentos de tensión entre la población de Caracas y La Guaira, aunque sin causar nuevos daños. Las autoridades también actualizaron el balance de infraestructura afectada. Al menos 855 edificaciones resultaron dañadas por el movimiento telúrico, de las cuales 189 sufrieron colapso total. La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, continúa siendo el epicentro de la tragedia. Imágenes aéreas muestran extensas zonas urbanas reducidas a escombros, con edificios desplomados y barrios enteros destruidos. Cinco días después del desastre, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente, pese a que más de 2.000 rescatistas y 160 perros especializados, provenientes de 27 países, continúan trabajando en las labores de búsqueda. Lea más: Nuevo temblor de magnitud 4,6 sacude Venezuela cinco días después de los terremotos

Estados Unidos amplió su operación humanitaria en Venezuela

Ante la magnitud de la emergencia, Estados Unidos reforzó este lunes su operación de asistencia humanitaria en Venezuela para acelerar el ingreso de ayuda y equipos de rescate. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, efectivos de la Marina trabajan en la reparación del puerto de La Guaira para facilitar el transporte marítimo de suministros y maquinaria pesada, mientras que personal de la Fuerza Aérea apoya la recuperación operativa del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que ya reanudó parcialmente la recepción de vuelos de carga y ayuda humanitaria. Por su parte, Naciones Unidas anunció el envío de 10.000 bolsas mortuorias para atender el incremento de víctimas, aunque el coordinador del organismo en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, manifestó su esperanza de que el balance final no alcance las proyecciones más pesimistas. La tragedia, sin embargo, sigue dejando escenas de profundo dolor. En depósitos improvisados del puerto de La Guaira, cientos de cuerpos esperan ser identificados y entregados a sus familiares. “Me dicen que ahí están mi hermana y sus hijos, y los hijos de mi hermano”, relató Wilker Molalla, un joven de 25 años que aguardaba noticias sobre sus familiares desaparecidos. Conozca también: 24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela, informó Cancillería

Aún hay rescates milagrosos entre los escombros