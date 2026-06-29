Sube a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela; aún hay hasta 50.000 desaparecidos

El balance de víctimas por el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa aumentando. Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 personas, mientras que el número de heridos superó los 5.000.
“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, indicó Rodríguez al presentar el más reciente reporte oficial sobre la emergencia, considerada una de las mayores tragedias naturales registradas en América Latina en las últimas décadas.
El nuevo balance representa un aumento de 269 fallecidos respecto al reporte entregado el domingo, cuando las autoridades venezolanas habían informado 1.450 víctimas mortales.
Además, el funcionario confirmó que el número de personas heridas llegó a 5.034, mientras que Naciones Unidas mantiene la estimación de hasta 50.000 desaparecidos en las zonas afectadas.
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