Néstor Lorenzo ponderó el buen juego de Colombia ante Portugal: “solo nos faltó el gol”

El técnico Néstor Lorenzo volvió a resaltar la entrega que tuvo Colombia en el Mundial, esta vez en el duelo ante Portugal, en el empate 0-0 que le permitió a los cafeteros mantenerse en el primer lugar del Grupo K, y ahora se medirán ante Ghana, en 16avos de final.

Lorenzo, ponderó no solo la entrega de los jugadores en el campo, sino el orden, la disposición y la concentración que tuvieron en cada una de las líneas para clausurar el peligro y controlar a los hombres determinantes que tienen los lusos.

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“De inicio a final lo fuimos a buscar, creo que merecimos ganar, llegamos muchas veces tal vez nos falto definición, pero quiero felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, la rompieron, ante un gran candidato, un buen equipo que tiene un gran entrenador”, comentó Lorenzo.

De igual manera, sostuvo que medirse ante un gran rival, con ese marco maravilloso ante un estadio colmado de colombianos, demostrar lo que mostramos, en medio de este calor parecía que estábamos en Barranquilla.

Colombia tuvo opciones con jugadores como Jhon Arias, el mejor del campo. James Rodríguez, Jhon Córdoba, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez, estuvieron muy cerca de marcar, convirtiendo en figura al arquero Diogo Costa, que salvó su arco en varias ocasiones.

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No fue un partido fácil, pero el equipo y jugadores como James Rodríguez mostraron un buen nivel y el juego estuvo entretenido de principio a fin, lleno de emociones, de jugadas de riesgo.

Camilo Vargas también se lució en dos acciones en las que fue sorprendido o exigido, y Cristiano Ronaldo fue bien controlado por jugadores como Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

El empate le permitió a Colombia quedarse con el primer lugar del grupo, con siete puntos, seguido por Portugal con cinco, Congo con cuatro y Uzbekistán sin unidades. Esto le permite avanzar a los 16avos, y su rival en la siguiente fase será Ghana, el viernes 3 de julio a las 8:30 de la noche.