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¿Mala señal para Neymar? Fue descartado por Brasil para partido este sábado en Cleveland

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el jugador sigue en cuidados para tratar la dolencia muscular que lo afectó en la pantorrilla derecha.

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Agencia AFP
hace 3 horas
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Neymar no jugará el último amistoso de Brasil, programado para este sábado, antes del Mundial contra Egipto en Cleveland.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), informó que Neymar no estará disponible para el duelo ante Egipto, ya que sigue con la recuperación de su lesión, y prefieren ser prudentes y esperarlo hasta el Mundial.

El astro brasileño de 34 años sufrió en mayo una dolencia muscular en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Selección en el Mundial de Norteamérica.

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“El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland” y “se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física”, dijo la CBF.

Máximo goleador de la Canarinha con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

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Tras su amistoso con Egipto el sábado, la Selección se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Hay que recordar que Brasil, máximo campeón de la Copa Mundo con cinco coronas no levanta una corona desde el Mundial de Corea y Japón de 2002.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué lesión sufrió Neymar antes del Mundial de Norteamérica 2026?
El delantero brasileño sufrió una dolencia muscular en la pantorrilla derecha durante mayo de 2026. Aunque la federación no ha reportado una recaída grave, el cuerpo médico decidió evitar riesgos y mantener al futbolista fuera del último compromiso amistoso previo al torneo.
¿Neymar llegará al debut de Brasil en el Mundial 2026?
Por el momento Neymar no ha sido descartado para el Mundial ni para el primer partido de Brasil. Sin embargo, su ausencia ante Egipto genera incertidumbre sobre su estado físico. La Selección brasileña espera que complete satisfactoriamente su proceso de recuperación para estar disponible en el estreno contra Marruecos.
¿Cuándo fue el último partido de Neymar con la Selección de Brasil?
Neymar no juega con Brasil desde finales de 2023. Desde entonces ha enfrentado varios problemas físicos que han limitado su participación con la Canarinha y han retrasado su regreso a las convocatorias internacionales.
¿Cuál es la importancia de Neymar para Brasil en el Mundial 2026?
Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 anotaciones, superando el registro de Pelé. Además de su capacidad goleadora, aporta liderazgo, experiencia internacional y creatividad ofensiva, aspectos que podrían ser determinantes para las aspiraciones brasileñas en el Mundial.
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