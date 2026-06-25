Video | “Muy nervioso, pero feliz”: así le fue a Neymar en el debut de su cuarto Mundial

Y al fin llegó la hora de Neymar. El 10 de Brasil debutó el pasado miércoles en el Mundial de Norteamérica 2026, al ingresar en el segundo tiempo en el triunfo 3-0 del equipo de Carlo Ancelotti frente a Escocia.
Neymar, de 34 años, entró a la cancha en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.
El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.
“Muy nervioso, pero feliz”, dijo con una enorme sonrisa Neymar después del partido.
Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, después de disputar las de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
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