Videos | Noruega avanza en el Mundial y el beso del técnico a su esposa junto al “remo vikingo” se vuelve viral

Tras la victoria 3-2 de Noruega sobre Senegal, el director técnico Ståle Solbakken abandonó el área técnica y cruzó el estadio de Nueva Jersey para dirigirse directamente a la tribuna donde se encontraba su familia. Las imágenes muestran al técnico avanzando mientras busca la ubicación exacta donde se encontraba su esposa, Anniken Solbakken. Una vez frente a ella, la tomó por los hombros, la abrazó y le dio un beso que fue captado por las cámaras de transmisión y replicado en redes sociales.
En contexto: Noruega se clasifica a los dieciseisavos de final tras una apretada victoria 3-2 sobre Senegal