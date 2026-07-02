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Este viernes se conocen los últimos clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los partidos

La Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo cierra la jornada a las 8:30 de la noche en Kansas.

  • La selección de Cabo Verde es una de las sorpresas del Mundial de Norteamérica y ahora se medirá ante Argentina, en los 16avos de final. FOTO TOMADA X@fcfcomunica
    La selección de Cabo Verde es una de las sorpresas del Mundial de Norteamérica y ahora se medirá ante Argentina, en los 16avos de final. FOTO TOMADA X@fcfcomunica
Agencia AFP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Este viernes se cumplirán con los últimos tres encuentros que definen a los últimos clasificados a octavos de final del Mundial de Norteamérica, jornada que cierra la Selección Colombia, a las 8:30 de la noche.

Lo partidos del día arrancan con el duelo entre Australia y Egipto, a la 1:00 de la tarde, en Dallas, juego que será transmitido para Colombia por Directv con DGO y DAZN.

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Luego, Argentina, el campeón defensor, se medirá a Cabo Verde, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, y en el país se podrá ver a través de Caracol TV, RCN, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN.

Finalmente, Colombia se enfrentará a Ghana, a las 8:30 de la noche, duelo que se podrá observar por Caracol, RCN, www.golcaracol.com, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN.

Salah busca llevar a Egipto a los octavos ante una aguerrida Australia

Egipto, un gigante africano con poco historial en la Copa del Mundo, ya sumó su primer triunfo en el certamen tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda. Ahora, buscará avanzar por primera vez a los octavos de final de la mano de su capitán, Mohamed Salah, una superestrella que se mantiene vigente a pesar de su discreta temporada con el Liverpool.

En la fase de grupos, la selección egipcia sumó dos empates por idéntico marcador (1-1) ante Irán y Bélgica, lo que le permitió clasificarse como segunda de su zona.

A pesar de ostentar el récord continental con siete títulos en la Copa Africana de Naciones, Egipto ha tenido apariciones esporádicas en los Mundiales (1934, 1990 y 2018), llegando a esta cita de Norteamérica con un historial previo de solo dos empates en siete partidos disputados.

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En este 2026, Salah arribó al Mundial respaldado por el aura de una leyenda forjada tanto en su selección (65 goles en 114 partidos internacionales) como en el Liverpool (257 goles en 442 compromisos). Aunque “El Rey Egipcio”, como lo apodan en Inglaterra, cerró una última temporada alejada de sus estándares habituales, su popularidad y liderazgo permanecen intactos.

Australia, por su parte, avanzó como segunda de su grupo tras vencer 2-0 a Turquía, empatar 0-0 con Paraguay y caer 2-0 ante Estados Unidos. Según datos de la FIFA, los Socceroos buscarán ganar un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez en su historia.

Argentina ante el sorprendente Cabo Verde

Cabo Verde afirma que tiene la calidad, el corazón y a la familia del fútbol internacional detrás, mientras se prepara para tratar de dar la mayor campanada en el Mundial de Norteamérica 2026 contra la Argentina de Lionel Messi en 16avos de final.

La debutante selección africana se medirá a los vigentes campeones del mundo en Miami y sobre el papel, Argentina es favorita para avanzar con tranquilidad a octavos de final.

Pero Cabo Verde, la nación más pequeña que jamás haya alcanzado las rondas de eliminación directa, ya ha desafiado los pronósticos al empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos.

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Deroy Duarte, centrocampista nacido en Países Bajos, dijo: “Nuestro primer objetivo era ir al Mundial, el segundo era pasar la fase de grupos, y eso es lo que hicimos... Todo es un honor y una recompensa, y vemos a Argentina como un partido así: otra oportunidad de hacer historia”, agregó el volante del Ludogorets de la primera división de Bulgaria.

Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa atlántica de África con una población de poco más de 500.000 habitantes, llegó a su primer Mundial en el puesto 67 del ranking Fifa, con la mayoría de aficionados esperando que hicieran las maletas pronto. Pero su éxito lleva tiempo gestándose, ya que el país africano ha apuntado a su numerosa diáspora para reclutar jugadores.

De los once titulares que hicieron méritos de sobra para su empate 0-0 con Arabia Saudita, seis nacieron fuera del país. Tres en Países Bajos y los otros en Irlanda, Francia y Portugal.

Esta selección lanzó un aviso en su debut en el torneo, cuando el portero Vozinha, de 40 años, fue la figura en un espectacular empate 0-0 con la campeona de Europa, España.

Demostrando que no fue casualidad, bajo las órdenes de su técnico Bubista, exinternacional caboverdiano conocido por un solo nombre, después resistió al bicampeón mundial Uruguay con un 2-2.

Derrotar a Argentina pasaría a la historia como una de las mayores sorpresas de los mundiales, pero Vozinha dice que Cabo Verde tiene “un gran corazón”, además de talento.

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