Este viernes se conocen los últimos clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los partidos

Este viernes se cumplirán con los últimos tres encuentros que definen a los últimos clasificados a octavos de final del Mundial de Norteamérica, jornada que cierra la Selección Colombia, a las 8:30 de la noche. Lo partidos del día arrancan con el duelo entre Australia y Egipto, a la 1:00 de la tarde, en Dallas, juego que será transmitido para Colombia por Directv con DGO y DAZN. También le puede interesar: “Colombia está muy bien, pero mañana será otra historia”: la advertencia de Carlos Queiroz a la Tricolor Luego, Argentina, el campeón defensor, se medirá a Cabo Verde, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, y en el país se podrá ver a través de Caracol TV, RCN, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN. Finalmente, Colombia se enfrentará a Ghana, a las 8:30 de la noche, duelo que se podrá observar por Caracol, RCN, www.golcaracol.com, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN.

Salah busca llevar a Egipto a los octavos ante una aguerrida Australia

Egipto, un gigante africano con poco historial en la Copa del Mundo, ya sumó su primer triunfo en el certamen tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda. Ahora, buscará avanzar por primera vez a los octavos de final de la mano de su capitán, Mohamed Salah, una superestrella que se mantiene vigente a pesar de su discreta temporada con el Liverpool. En la fase de grupos, la selección egipcia sumó dos empates por idéntico marcador (1-1) ante Irán y Bélgica, lo que le permitió clasificarse como segunda de su zona. A pesar de ostentar el récord continental con siete títulos en la Copa Africana de Naciones, Egipto ha tenido apariciones esporádicas en los Mundiales (1934, 1990 y 2018), llegando a esta cita de Norteamérica con un historial previo de solo dos empates en siete partidos disputados. Vea además: Video | ¡Ni Messi se salva! Así reaccionó el argentino ante una estricta requisa en aeropuerto de EE.UU. durante el Mundial En este 2026, Salah arribó al Mundial respaldado por el aura de una leyenda forjada tanto en su selección (65 goles en 114 partidos internacionales) como en el Liverpool (257 goles en 442 compromisos). Aunque “El Rey Egipcio”, como lo apodan en Inglaterra, cerró una última temporada alejada de sus estándares habituales, su popularidad y liderazgo permanecen intactos. Australia, por su parte, avanzó como segunda de su grupo tras vencer 2-0 a Turquía, empatar 0-0 con Paraguay y caer 2-0 ante Estados Unidos. Según datos de la FIFA, los Socceroos buscarán ganar un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez en su historia.

Argentina ante el sorprendente Cabo Verde