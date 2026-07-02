Este viernes se conocen los últimos clasificados a octavos de final: hora y dónde ver los partidos

Este viernes se cumplirán con los últimos tres encuentros que definen a los últimos clasificados a octavos de final del Mundial de Norteamérica, jornada que cierra la Selección Colombia, a las 8:30 de la noche.
Lo partidos del día arrancan con el duelo entre Australia y Egipto, a la 1:00 de la tarde, en Dallas, juego que será transmitido para Colombia por Directv con DGO y DAZN.
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Luego, Argentina, el campeón defensor, se medirá a Cabo Verde, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, y en el país se podrá ver a través de Caracol TV, RCN, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN.
Finalmente, Colombia se enfrentará a Ghana, a las 8:30 de la noche, duelo que se podrá observar por Caracol, RCN, www.golcaracol.com, las señales HD2, las apps de ambos canales y por Directv con DGO y DAZN.