¿Quién es Bruce Buffer? El histórico presentador de la UFC que anunció a España y Francia en la semifinal

Tan solo 3 días después de su magistral presentación contra Conor McGregor en su vuelta al octágono después de 5 años en el duelo ante Max Holloway. El presentador Bruce Buffer, quien es la voz oficial de la UFC y que lleva desde 1996 en la organización, haciéndose un nombre en la farándula y el deporte estadounidense como una de las voces más importantes e icónicas en el mundo del espectáculo. El estadounidense hizo la entrada de la primera semifinal del Mundial.
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