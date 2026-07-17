Cepeda acepta resultado electoral para posesionarse como senador, pero dice no reconocer a De La Espriella “en su legitimidad”

La entrega de la credencial que acredita a Iván Cepeda como senador para el nuevo periodo sigue marcando las principales discusiones de la postura del Pacto Histórico tras las elecciones presidenciales; ¿es compatible reconocer el resultado electoral para ocupar una curul y, al mismo tiempo, promover la desobediencia civil frente al gobierno que surgió de esas mismas urnas? Ese interrogante fue el eje de una entrevista concedida por Cepeda a Mañanas Blu con la periodista Camila Zuluaga, en la que respondió a los cuestionamientos formulados desde distintos sectores políticos, entre ellos el senador electo Andrés Forero, quien ha señalado que existe una contradicción entre recibir la credencial otorgada por las autoridades electorales y desconocer la legitimidad del presidente electo. Entérese: Iván Cepeda y Aída Quilcué no asistieron a recibir sus credenciales al Congreso: enviaron delegados

Frente a ese señalamiento, Cepeda respondió que ambas posiciones son “perfectamente compatibles”. Explicó que, desde su perspectiva, una cosa es el resultado jurídico del escrutinio y otra distinta la legitimidad política del próximo gobierno. “Sí, perfectamente compatibles. Una cosa es el resultado desde un punto de vista legal y jurídico aceptado el escrutinio con todos los problemas que tiene, eso es una cosa y otra, la legitimidad del gobierno y del presidente”, afirmó. Lea más: Consejo de Estado admite dos demandas contra el Pacto Histórico, ¿podría perder su personería jurídica? El senador insistió en que aceptó la credencial porque considera que obtuvo ese derecho en las urnas: “Sí, acepto la credencial, sí, me la he ganado en las urnas. Como él ha aceptado la suya, el doctor de la Espriella también recibió una credencial. Hay que recordarlo. Ahora, si el día de mañana él renuncia a su credencial, yo también renuncio a la mía”, dijo.

Sin embargo, durante la entrevista surgió la principal tensión y contradicción a su argumento. La periodista Zuluaga le preguntó por qué el mismo criterio que utiliza para reconocer su elección no aplica para aceptar plenamente la del presidente electo, quien también obtuvo la victoria en las urnas. Cepeda respondió que el resultado electoral “sí fue reconocido desde el punto de vista legal”, aunque reiteró que mantiene acciones jurídicas sobre el proceso y que su desacuerdo se centra en la legitimidad del futuro mandatario: “He dicho con toda claridad que reconozco el resultado del escrutinio (...) Tenemos dudas razonables sobre el escrutinio pero hoy por hoy... he reconocido ese resultado”, señaló. Le puede interesar: 15 exmandatarios firmaron carta contra Gustavo Petro tras desconocer a De la Esprilla como presidente electo: “Es legítimo” El congresista sostuvo que la falta de legitimidad, según su interpretación, obedece a la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella y al juramento que prestó como ciudadano estadounidense, argumentó que, a su juicio, comprometería la soberanía colombiana. A partir de esa diferencia entre “legalidad y legitimidad”, Cepeda defendió su llamado a la desobediencia civil y afirmó que no obedecerá decisiones que considere contrarias a la Constitución.

Durante la conversación, Zuluaga advirtió que ese discurso puede generar dudas entre los más de doce millones que respaldaron al Pacto Histórico sobre la legitimidad del nuevo gobierno y preguntó si ese mensaje no resulta riesgoso para el país. Cepeda rechazó esa interpretación y aseguró que ni él ni el presidente Gustavo Petro han promovido la violencia. En cambio, defendió “el derecho constitucional a la protesta y a la resistencia pacífica”. Como ejemplo de la desobediencia civil que propone, mencionó una eventual decisión del próximo gobierno de desmontar el Acuerdo de Paz de 2016. Según explicó, si el Ejecutivo intenta modificar aspectos que considera incorporados a la Constitución, el Pacto Histórico promoverá una respuesta de resistencia. Siga leyendo: Las ganancias del odio: ¿Qué hay detrás de una pelea por “política”?

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