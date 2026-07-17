Cepeda acepta resultado electoral para posesionarse como senador, pero dice no reconocer a De La Espriella “en su legitimidad”

La entrega de la credencial que acredita a Iván Cepeda como senador para el nuevo periodo sigue marcando las principales discusiones de la postura del Pacto Histórico tras las elecciones presidenciales; ¿es compatible reconocer el resultado electoral para ocupar una curul y, al mismo tiempo, promover la desobediencia civil frente al gobierno que surgió de esas mismas urnas?
Ese interrogante fue el eje de una entrevista concedida por Cepeda a Mañanas Blu con la periodista Camila Zuluaga, en la que respondió a los cuestionamientos formulados desde distintos sectores políticos, entre ellos el senador electo Andrés Forero, quien ha señalado que existe una contradicción entre recibir la credencial otorgada por las autoridades electorales y desconocer la legitimidad del presidente electo.
Entérese: Iván Cepeda y Aída Quilcué no asistieron a recibir sus credenciales al Congreso: enviaron delegados