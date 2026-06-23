“Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol”, la indirecta de Cristiano Rolando tras hacer doblete y récord mundial

Tras firmar un doblete ante Uzbekistán (5-0) este martes, resultado que lo convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, el astro portugués Cristiano Ronaldo se mostró “muy feliz” por sacarse la espina de los cuestionamientos tras el debut, admitiendo que venía de pasar una semana en la que para la opinión pública parecía “ya retirado del fútbol”. “Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la Selección a alcanzar sus metas. En esta fase la prioridad era avanzar; creo que con cuatro puntos ya estamos clasificados. Estoy muy feliz”, declaró a los medios tras ser elegido como la figura del compromiso. Encuentre aquí: Video | Cristiano Ronaldo rompió sequía con doblete ante Uzbekistán en Mundial-2026; vea aquí sus goles “Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que el gol iba a llegar porque el equipo viene mejorando bastante. Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo en el trabajo más que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”, complementó el atacante de 41 años.

Cristiano marcó un gol para la eternidad

El “Comandante” escribió su nombre en la historia del balompié a los seis minutos de juego en Houston, el mismo escenario donde los goles le habían sido esquivos frente a la República Democrática del Congo. CR7 desenfundó un derechazo desde el centro del área que hizo estallar las graderías con su tradicional grito de ¡Síuuu! Antes del descanso, Ronaldo volvió a reportarse en las redes para decretar el tercero de la goleada lusa, un triunfo que deja a Portugal con un pie en los dieciseisavos de final.

Con este par de anotaciones, Cristiano Ronaldo se cuelga una escarapela única en la historia del certamen tras haber marcado de forma consecutiva en Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (1) y, ahora, Norteamérica 2026 (2). Con este registro, supera en regularidad anotadora a su némesis deportiva, Lionel Messi, quien se fue en blanco en Sudáfrica 2010. Además, el ariete del Al-Nassr llegó a diez goles en citas mundiales, superando al mítico Eusébio como el máximo artillero de Portugal en la historia de los Mundiales.

¿Cuál es la disputa con Messi?

La hazaña de Cristiano se produjo apenas un día después de que el propio Lionel Messi se convirtiera en el máximo goleador en solitario de las Copas del Mundo al alcanzar las 18 anotaciones tras su doblete frente a Austria. Ambos astros, sin embargo, comparten el récord absoluto de mayor cantidad de participaciones consecutivas, acumulando seis torneos desde su estreno en 2006.