La Selección Colombia tendría pocos cambios para enfrentar a Congo: estos serían los titulares

En sus últimas dos participaciones en mundiales, la Selección Colombia ha enfrentado a equipos africanos en fase de grupos. En Brasil 2014, los cafeteros vencieron 2-1 a Costa de Marfil. En Rusia 2018, los criollos se impusieron 0-1 al seleccionado de Senegal.
En Guadalajara, México, a partir de las 9:00 p.m. de este martes, el equipo criollo buscará mantener la tendencia en el duelo contra el representativo de la República Democrática del Congo, en el segundo partido del Grupo K del Mundial de Norteamérica.