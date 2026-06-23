La Selección Colombia tendría pocos cambios para enfrentar a Congo: estos serían los titulares

En sus últimas dos participaciones en mundiales, la Selección Colombia ha enfrentado a equipos africanos en fase de grupos. En Brasil 2014, los cafeteros vencieron 2-1 a Costa de Marfil. En Rusia 2018, los criollos se impusieron 0-1 al seleccionado de Senegal. En Guadalajara, México, a partir de las 9:00 p.m. de este martes, el equipo criollo buscará mantener la tendencia en el duelo contra el representativo de la República Democrática del Congo, en el segundo partido del Grupo K del Mundial de Norteamérica.

Los colombianos llegan después de vencer a Uzbekistán en su debut mundialista en Ciudad de México. Ante los asiáticos, el cuadro cafetero se impuso 3-1. Congo, por su parte, llega con la camiseta “inflada”: empató 1-1 con la Selección de Portugal en un partido que la lógica apuntaba a que debía perder. Le puede interesar: En vivo | ¡Nómina oficial! Con estos 11 inicialistas, Colombia enfrenta al Congo en Guadalajara

¿Quiénes podrían ser los titulares de la Selección Colombia contra Congo?

Los congoleños, que tienen una Selección llena de futbolistas que juegan en la Liga Premier de Inglaterra y en la Liga de Francia, serán un hueso duro de roer para Colombia. Su estilo de juego es, por lo general, muy físico. Además, tienen a futbolistas muy fuertes tanto en el ataque, como en la defensa. Por eso, se estima que Néstor Lorenzo podría hacer algunas variantes para alinear a futbolistas que puedan contrarrestar esa virtud de su rival. No obstante, en el arco no habría cambios: el titular sería Camilo Vargas, quien es el “dueño” de la portería colombiana desde las eliminatorias.

Por eso, Néstor Lorenzo podría alinear a Luis Javier Suárez como delantero inicialista ante Congo. En caso de que Colombia logre la victoria, aseguraría su cupo a los 16avos de final del torneo. Además, llegaría al encuentro con Portugal, programado para el próximo 28 de junio en Miami, con mayor tranquilidad y buscando que ese encuentro le toque en Kansas y no en Toronto, Canadá. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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