Japón y Suecia cerraron un empate 1-1 que pone a ambos equipos en la siguiente fase del Mundial

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves y ambos avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial como segundo del Grupo F y uno de los ocho mejores terceros, respectivamente, por detrás de Países Bajos, que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez.

La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston, terminó segunda de la serie con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia, que todavía no conoce a su próximo rival, fue tercera con cuatro unidades.

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