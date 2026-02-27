x

¿Ignorará Lorenzo los goles de Morelos para los amistosos de la Selección Colombia?

El goleador Alfredo Morelos, con 6 goles en 5 partidos, se perfila como candidato para los amistosos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, pese a que Néstor Lorenzo suele priorizar jugadores del exterior.

  • Alfredo Morelos es el hombre gol de Nacional y el máximo artillero de la presente Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Alfredo Morelos es el hombre gol de Nacional y el máximo artillero de la presente Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Aunque el técnico Néstor Lorenzo no suele convocar a muchos jugadores de la Liga Colombiana, en los últimos tiempos ha hecho excepciones notables. Casos como David Ospina, Andrés Román, Marino Hinestroza en su momento, y el propio Dayro Moreno, muestran que Lorenzo puede mirar al campeonato local cuando el rendimiento lo amerita.

De cara a los próximos amistosos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, el 27 y 29 de marzo respectivamente, la gran pregunta es si Lorenzo considerará al goleador actual del fútbol colombiano, Alfredo Morelos. El delantero suma 6 goles en 5 partidos, mostrando un nivel de efectividad que lo coloca entre los mejores atacantes del país, y además cuenta con experiencia internacional, habiendo sido parte de la Selección en ocasiones anteriores.

Meritocracia antes que favoritismos

Esta semana, Lorenzo fue claro respecto a la selección de jugadores: no promete cupos por nombres históricos. En respuesta a preguntas sobre si le había garantizado un lugar a Radamel Falcao para el Mundial, el técnico reiteró que no hace promesas y que la meritocracia debe prevalecer.

Bajo esa lógica, Morelos se perfila como un candidato sólido para los amistosos, sobre todo considerando que el primer delantero en consideración es Luis Suárez, quien atraviesa un gran momento en el Sporting de Lisboa. Si el rendimiento es la regla, el goleador verdolaga merece al menos ser tenido en cuenta para estas fechas de preparación.

Convocar a Morelos no solo sería un reconocimiento a su buen inicio de temporada, sino también una forma de mostrar que la Liga Colombiana sigue siendo un semillero válido para la Selección. Para Lorenzo, contar con delanteros en forma y con experiencia internacional puede ser clave de cara a los compromisos oficiales que se avecinan y, eventualmente, al Mundial.

En conclusión, la pelota está en la cancha de Lorenzo, pero los números y el recorrido de Morelos hacen que su convocatoria a los amistosos frente a Croacia y Francia sea más que discutible: parece una necesidad para un equipo que busca eficiencia y gol.

