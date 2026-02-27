¿Ignorará Lorenzo los goles de Morelos para los amistosos de la Selección Colombia?

Aunque el técnico Néstor Lorenzo no suele convocar a muchos jugadores de la Liga Colombiana, en los últimos tiempos ha hecho excepciones notables. Casos como David Ospina, Andrés Román, Marino Hinestroza en su momento, y el propio Dayro Moreno, muestran que Lorenzo puede mirar al campeonato local cuando el rendimiento lo amerita.
De cara a los próximos amistosos de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, el 27 y 29 de marzo respectivamente, la gran pregunta es si Lorenzo considerará al goleador actual del fútbol colombiano, Alfredo Morelos. El delantero suma 6 goles en 5 partidos, mostrando un nivel de efectividad que lo coloca entre los mejores atacantes del país, y además cuenta con experiencia internacional, habiendo sido parte de la Selección en ocasiones anteriores.