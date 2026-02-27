EL COLOMBIANO en su celular: cree acceso directo para tener a la mano todas las noticias de Antioquia, Colombia y el mundo

Ahora es mucho más fácil acceder a los contenidos del periódico EL COLOMBIANO y estar al día con las noticias y los eventos que ocurran en Antioquia, Colombia y el mundo. Con 114 años de historia, este medio de comunicación se ha consolidado como uno de los más influyentes del país y el segundo en páginas vistas a nivel nacional. Una trayectoria que respalda la confianza de nuestros lectores y fortalece nuestro compromiso con un periodismo riguroso, responsable, cercano y creíble. Nos leen y nos creen.

¿Cuáles son las redes sociales de El Colombiano?

Nuestros canales digitales están disponibles en las principales plataformas para que nos acompañes donde quieras y cuando quieras. Encuéntranos en YouTube como @PeriodicoElColombiano_; en nuestro sitio web oficial www.elcolombiano.com; en Facebook como El Colombiano; en Instagram como @elcolombiano_; en X como @elcolombiano; y en TikTok como @periodicoelcolombiano.

¿Cómo crear un acceso directo a EL COLOMBIANO en el celular Android o iPhone?

Existe una alternativa más sencilla para tener a EL COLOMBIANO al alcance de un clic. Ahora puede crear un acceso directo desde su celular Android o iPhone siguiendo estos pasos. Le puede interesar: EL COLOMBIANO rompió su propio récord en mayo y llegó a más de 42 millones de páginas vistas al mes

Acceso directo a EL COLOMBIANO desde iPhone

1. Ingrese a la aplicación Safari en su iPhone. 2. En la barra de búsqueda, escriba “EL COLOMBIANO” 3. Seleccione el primer resultado que aparece en el buscador, correspondiente al sitio oficial. 4. Diríjase al ícono de compartir (cuadro con una flecha hacia arriba) ubicado en la parte inferior de la pantalla. 5. Cuando se despliegue el menú, seleccione la opción “Agregar a inicio”. 6. Verifique que el nombre del acceso directo sea correcto y pulse el botón “Agregar”. 7. Al finalizar el proceso, el ícono quedará visible en la pantalla de inicio de su iPhone. Al tocarlo, podrá acceder directamente al sitio oficial de EL COLOMBIANO.

Acceso directo a EL COLOMBIANO desde Android

1. Ingrese a la aplicación Google Chrome desde el celular. 2. En la barra de búsqueda, escriba “EL COLOMBIANO”. 3. Seleccione el primer resultado que aparece en el buscador, correspondiente al sitio oficial. 4. Diríjase al ícono de los tres puntos ubicado en la parte superior derecha. 5. Cuando se despliegue el menú, seleccione “Agregar a la pantalla principal”. 6. Luego presione “Instalar”. 7. Seleccione “Agregar automáticamente”. 8. Al finalizar el proceso, el acceso directo quedará visible en la pantalla de inicio. 9. Al tocar el ícono, podrá acceder de manera inmediata al sitio oficial de EL COLOMBIANO.