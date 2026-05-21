La Selección Colombia enciende la ilusión en Guarne: aficionados, figuras y un gran ausente este jueves

Desde muy temprano, este jueves, la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne amaneció distinta. El movimiento habitual de las montañas antioqueñas fue reemplazado por la ilusión. A las afueras del complejo comenzaron a reunirse aficionados vestidos con camisetas amarillas, algunos cargando banderas, otros sosteniendo celulares listos para capturar aunque fuera un saludo fugaz. Había padres con sus hijos, niños aferrados a balones y camisetas esperando ver de cerca a los jugadores de la Selección Colombia. No importaba la distancia ni las restricciones: bastaba con sentir que, detrás de esos portones, estaban los hombres llamados a representar al país.
Mientras afuera crecía la expectativa popular, adentro el ambiente era distinto. Más sobrio. Más silencioso. Los periodistas aguardábamos la autorización para ingresar, pendientes de cualquier movimiento, atentos a la posibilidad de escuchar las primeras voces de esta reunión de la Selección. No era todavía una concentración oficial, pero sí un primer encuentro que comenzaba a tomar temperatura mundialista.