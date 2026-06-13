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Punto de oro: Catar sorprendió al empatar ante Suiza en su debut en el Mundial 2026

Fue el primer punto en la historia mundial de Catar, que el jueves chocará (5:00 p.m.) ante el local Canadá. Mientras que Suiza se medirá a Bosnia-Herzegovina (2:00 p.m.).

  • Suiza (verde) y Catar tuvieron este sábado un juego aguerrido, que al final terminó 1-1. FOTO: @Fifaworldcup
    Suiza (verde) y Catar tuvieron este sábado un juego aguerrido, que al final terminó 1-1. FOTO: @Fifaworldcup
Agencia AFP
hace 1 hora
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Catar y su seleccionador español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre la bocina, con un gol en el descuento para empatar 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en su arranque en un Grupo B del Mundial que queda totalmente igualado.

Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17’, pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Lea más: ¿Una revancha mundialista? Las curiosidades del partido entre Catar y Suiza

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

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