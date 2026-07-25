Olimpia, la voz que lidera la salvaguardia de la cerámica carmelitana

Aunque Olimpia Pabón Cardona estuvo vinculada con la cerámica desde su niñez, porque su familia trabajó en las antiguas fábricas de loza del pueblo, nunca se imaginó que muchos años después lideraría desde la asociación de loceros el reconocimiento de la cerámica de El Carmen de Viboral como patrimonio cultural inmaterial, realizaría la inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y participaría en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia. Hija de un padre con raíces costeñas y de una madre del Oriente antioqueño, Olimpia nació en Medellín. Su nombre, poco común en la región, llegó por cuenta de un tío que alguna vez estuvo en Grecia. La historia de su vida quedó sellada en El Carmen, donde más tarde se casó con un carmelitano proveniente de una estirpe tradicional de artesanos, cuyo abuelo y padre fundaron el taller San Cayetano.

Durante tres décadas, Olimpia ejerció como rectora de colegio, una labor docente que le otorgó herramientas pedagógicas y de gestión comunitaria. Tras pensionarse en 2007 a los 50 años, decidió volcar su experiencia al sector artesanal para transformar la percepción social sobre el oficio. “Me di a la tarea de trabajar por la reivindicación del ceramista, porque en ese tiempo el artesano era poco valorado y se tenía como una profesión menospreciada”, dice.

El nacimiento de Aproloza

El proceso asociativo comenzó en 2007, en un momento en que las iniciativas gremiales locales no lograban consolidar objetivos comunes por la mezcla de diversos oficios artesanales. Tras liderar jornadas de capacitación con el apoyo de Artesanías de Colombia y el Instituto de Cultura, Olimpia impulsó la creación de la Asociación de Productores de Loza de El Carmen de Viboral (Aproloza), fundada el 13 de febrero de 2013. Entérese: La cerámica del Carmen de Viboral es una tradición que empezó en el siglo XIX Desde la asociación promovió la consecución de la Denominación de Origen ante la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgada en 2011. Este sello garantiza al comprador que la pieza es elaborada a mano, con estándares de calidad y con origen geográfico exclusivo en el municipio. “Lo que identifica a nuestra cerámica y a la denominación de origen es todo lo que esté relacionado con las flores. Todas las pintas tienen el nombre de una flor, de una persona o de un recuerdo bonito del municipio, como Pensamientos, Dalias, Besitos o Florelba”, dice. A nivel organizativo, Aproloza dio un paso determinante al recibir por delegación de la Superintendencia la administración de la Denominación de Origen. Con este aval, la asociación y un comité local pueden autorizar directamente a los talleres carmelitanos el uso del sello, sin necesidad de tramitar las solicitudes en Bogotá.

Arte que llegó al Vaticano

El segundo hito institucional se alcanzó en 2024 con la inscripción de la cerámica de El Carmen de Viboral en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por parte del Ministerio de Cultura. Para lograrlo, la comunidad construyó de manera participativa el Plan Especial de Salvaguardia, un documento técnico estructurado a cinco años que sirvió de base para convertir la protección del oficio en política pública municipal. “A diferencia de la Denominación de Origen que protege el aspecto económico y comercial, la inscripción como patrimonio protege el saber inmaterial, el proceso artesanal y los conocimientos transmitidos por más de 125 años. No es la loza como tal, es el saber el que se está salvaguardando”, dice Olimpia. Esta tradición ha posicionado al municipio en el exterior. Las vajillas carmelitanas han sido obsequiadas por delegaciones oficiales a Jefes de Estado y autoridades eclesiásticas en el Vaticano. Entre ellas destaca una pieza entregada en agosto de 2025 al Papa León XIV, bautizada Eterna y elaborada en el taller Herencias Cerámica, propiedad de la familia de Olimpia.

Oficio del que viven 250 familias

Aproloza agrupa a 14 talleres tradicionales que generan empleo para más de 250 familias. La fabricación de la cerámica tiene 30 procesos especializados que van desde el torno, el vaciado y el pulido, hasta la quema y la decoración a mano. Además de presidir la asociación, Olimpia dirige dos talleres familiares, entre ellos Cerámicas Esmaltarte, fundado junto a su esposo, Francisco Cardona Quintero, hace 26 años. Aunque su fuerte es la dirección estratégica y el diseño de piezas propias, conoce cada una de las fases técnicas de la elaboración. Toma café en un pocillo de diseño propio llamado Pensamiento y utiliza en su casa una vajilla decorada con la pinta Nueva Florelba. Le puede interesar: Las 1.000 fotos que cuentan la historia de las fábricas de cerámica de El Carmen de Viboral Más allá del valor económico y patrimonial, Olimpia destaca el impacto que la tradición cerámica desencadena en El Carmen de Viboral y del Oriente antioqueño. Detrás de las piezas pintadas a mano se ha dinamizado el turismo cultural, la gastronomía, la hotelería y el comercio regional, atrayendo a visitantes que buscan conocer de primera mano la historia de un producto único en el país. “Es un orgullo saber que la cerámica es el producto sombrilla que mueve la economía del municipio. Nos sentimos orgullosos de formar parte de un pueblo que le da la cara al mundo con un oficio que hoy es respetado y valorado a nivel nacional e internacional”, dice.

Para ella, el mayor logro ha sido devolverle la dignidad y el prestigio a la labor del artesano, transformando un oficio que antes solía subvalorarse en una vocación que hoy genera empleo formal y salarios justos para cientos de familias. Los talleres promueven capacitaciones constantes en diseño, vitrinismo, mercadeo digital y uso de nuevas tecnologías para estar a la vanguardia sin perder la esencia. “Ahora el artesano se siente orgulloso de su trabajo, le gusta que lo reconozcan y que le tomen fotos. Lograr que nos uniéramos como gremio, que nos capacitáramos y que dignificáramos esta labor es lo que me causa más satisfacción y me hace sentir realizada”, dice. A sus 69 años, tras haber sido pieza clave en la consolidación de uno de los símbolos artesanales de Antioquia, su propósito se centra en garantizar el relevo generacional. “El sueño mío es que todo lo que hemos hecho con la cerámica se siga manteniendo, que haya transmisión de saberes y que las nuevas generaciones puedan apropiarse de este proceso para mantenerlo a través del tiempo”, concluye. Preguntas frecuentes (FAQ) SEO

1. ¿Quién es Olimpia Pabón Cardona y cuál ha sido su aporte a la cerámica de El Carmen de Viboral?

Olimpia Pabón Cardona es una líder cultural y artesana vinculada al sector cerámico de El Carmen de Viboral. Después de ejercer durante 30 años como rectora de colegio, impulsó la dignificación del oficio artesanal, lideró la creación de la Asociación de Productores de Loza (Aproloza), promovió la Denominación de Origen de la cerámica y participó en el proceso que permitió declarar este saber como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

2. ¿Qué significa que la cerámica de El Carmen de Viboral sea Patrimonio Cultural Inmaterial?

La declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial protege los conocimientos, técnicas y saberes tradicionales que han sido transmitidos durante más de 125 años entre generaciones de artesanos. Esto significa que el reconocimiento no se centra únicamente en las piezas de cerámica, sino en el proceso artesanal y en la tradición cultural que les da origen.

3. ¿Qué es la Denominación de Origen de la cerámica de El Carmen de Viboral?