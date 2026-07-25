Olimpia, la voz que lidera la salvaguardia de la cerámica carmelitana

Aunque Olimpia Pabón Cardona estuvo vinculada con la cerámica desde su niñez, porque su familia trabajó en las antiguas fábricas de loza del pueblo, nunca se imaginó que muchos años después lideraría desde la asociación de loceros el reconocimiento de la cerámica de El Carmen de Viboral como patrimonio cultural inmaterial, realizaría la inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y participaría en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia.
Hija de un padre con raíces costeñas y de una madre del Oriente antioqueño, Olimpia nació en Medellín. Su nombre, poco común en la región, llegó por cuenta de un tío que alguna vez estuvo en Grecia. La historia de su vida quedó sellada en El Carmen, donde más tarde se casó con un carmelitano proveniente de una estirpe tradicional de artesanos, cuyo abuelo y padre fundaron el taller San Cayetano.