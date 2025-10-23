Ancestros: Dormir en una burbuja viendo las estrellas

Un lago en medio de la montaña, habitaciones en burbujas transparentes para ver el cielo estrellado y una casita en el árbol que invita a volver a la infancia. Estos son algunos espacios de Ancestros Ecoparque, en la vereda El Palmar de Girardota, un proyecto familiar que Alejandra Pérez lidera desde el área comercial y que ha convertido este rincón natural en un referente de turismo sostenible.



A veces, las grandes ideas surgen de manera espontánea. El terreno donde hoy funciona Ancestros Ecoparque era, en un comienzo, un espacio de esparcimiento familiar al que poco a poco fueron sumando iniciativas. El padre de Alejandra represó un hilo de agua que dio origen al lago, y más tarde construyó un canopy para sumar a la aventura. Con el tiempo, ella, quien ha tenido una visión estratégica y un liderazgo cercano, asumió la tarea de darle rumbo a esas ideas y convertirlas en un proyecto sostenible, capaz de generar empleo en la vereda y de mostrar que el turismo también puede construirse con respeto por la naturaleza.



Hoy Ancestros Ecoparque genera 11 empleos directos para habitantes de la vereda, que han encontrado allí estabilidad y nuevas oportunidades.