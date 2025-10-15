Pandequeso de Gómez Plata, puro sabor antioqueño

En la madrugada, a la salida de Gómez Plata, el olor a pandequeso envuelve un tramo de la vía que lleva hasta Carolina del Príncipe. El

inconfundible aroma nace de una receta de más de 70 años de tradición, cuando Lucy y Tulio, abuelos de Daniel Álzate se encargaban de distribuir la tradicional panadería antioqueña por varios municipios del norte del departamento. Mano a mano la herencia familiar llegó a Daniel a través de su padre, Rodrigo, quien durante los descansos de su trabajo como electricista, preparaba pasteles y otros alimentos para el desayuno.



Luego de la pandemia y tras la jubilación de Rodrigo, su hijo le propuso que vendieran los pandequesos de la abuela. Así fue como nació los Productos Artesanales de la Abuela Lucy, una empresa familiar enfocada en el tradicional pandequeso antioqueño. Padre e hijo se levantan cada mañana para cautivar con su sabor a los gomezplatenses y transeúntes, quienes realizan una parada obligatoria para

probarlo. Además, su producto se distribuye entre los negocios y restaurantes de su municipio y los territorios vecinos, a quienes se suman los empleados de EPM de la zona, que lo reciben todos los días en sus desayunos.

“Nuestro pandequeso tiene ingredientes de mucha calidad y una receta familiar única, pero más allá de eso, es la magia y el amor que le ponemos. Nosotros siempre decimos, que no es la masa, sino las manos la que dan ese toque único”, explica Rodrigo