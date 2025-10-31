x

Petisco, el sueño que se volvió industria en el Norte de Antioquia

La innovación y el trabajo en equipo impulsan esta empresa de productos cárnicos en Santa Rosa de Osos.

    Bibiana y Nelson iniciaron Petisco hace 23 años en un garaje. Hoy lideran una planta con más de 65 empleados en Santa Rosa de Osos. FOTO Camilo Suárez.
Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 5 horas
Hace más de dos décadas, dos jóvenes universitarios con más sueños que certezas decidieron apostar por un emprendimiento que les permitiera salir adelante. Lo que empezó como una necesidad, una pequeña producción artesanal de chorizos para sostenerse mientras estudiaban, se convirtió con los años en una de las empresas cárnicas más reconocidas del Norte del departamento.

“Nos casamos muy jóvenes. Yo estaba en segundo semestre y Nelson en sexto. Ya teníamos una hija y necesitábamos vivir”, recuerda Bibiana Pérez, gerente y representante legal de Industrias Alimenticias Petisco. En ese momento, ella estudiaba Administración de Empresas y él, Comunicación Social. La vida los llevó a combinar los libros con el trabajo diario, a vender chorizos los fines de semana y a soñar con algo que entonces parecía improbable, tener su propia empresa.

El impulso vino de la familia. El padre de Nelson, afectado por una enfermedad que le limitó el movimiento en una mano, necesitaba una nueva fuente de ingresos. “Él sabía hacer chorizos y nos enseñó, de esta manera arrancamos”, cuenta Nelson Vélez Lopera, fundador y hoy gerente compartido de Petisco.

Los primeros años fueron de trabajo manual y mucho aprendizaje. Desde una casa en Santa Rosa de Osos, usaban el garaje como una pequeña planta de producción. Con el tiempo registraron la marca y comenzaron a soñar con algo más grande que una forma de subsistir. Cuando terminaron la universidad, en 2008, se radicaron en Santa Rosa. Nelson aceptó un empleo en el municipio y Bibiana se dedicó de lleno al negocio. Ella misma manejaba el carro, hacía las preventas, entregaba los pedidos y visitaba los municipios. Nelson se encargaba de las compras y las formulaciones, mientras su padre atendía el punto de venta.

Petisco, el sueño que se volvió industria en el Norte de Antioquia

La empresa fue creciendo. Primero el garaje, luego el segundo piso y después el tercero. En 2010 se formalizaron ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y empezaron a participar en ferias, capacitaciones y programas de fortalecimiento empresarial. “La Cámara nos ha acompañado desde el principio. Nos ayudó a dar los primeros pasos, a aprender sobre códigos de barras, registros sanitarios y buenas prácticas. Y todavía seguimos aprovechando cada programa que ofrecen”.

La historia de Petisco es una historia de familia. Bibiana y Nelson han construido la empresa junto a un equipo que creció con ellos. Algunos empleados llevan más de quince años en la planta y han formado allí su proyecto de vida. “Hay gente que empezó mezclando carne a mano y hoy maneja máquinas industriales. Verlos crecer es lo más bonito”, dice Bibiana.

El fortalecimiento ha sido constante. Pasaron de hacer chorizos artesanales a tener una planta moderna con más de 65 empleados. Hoy producen alrededor de 70 toneladas mensuales de productos cárnicos y distribuyen en más de 50 municipios del Norte, Occidente y Oriente de Antioquia, además del Valle de Aburrá, donde cuentan con un centro de distribución.

